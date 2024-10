El Liceo da un paso más en los debates escolares y organiza su primer torneo de la Liga Andaluza

San Fernando/Tras llegar a lo más alto y proclamarse campeón de la Liga Nacional de Debate Escolar, al colegio Liceo Sagrado Corazón solo le quedaba una cosa por hacer: la de ser sede de uno de estos torneos y, además de participar, ejercer de anfitrión de los grupos que vienen de otras localidades para ejercitarse en el noble arte de la oratoria. Era, podría decirse, un paso natural en esa escalada que lleva el centro educativo isleño desde que empezara en este mundillo hace ya 8 años. Así que había que darlo.

San Fernando -y el Liceo- se convertirán de esta forma en una de las 5 sedes que tendrá la Liga Andaluza de Debate Escolar (LANDE) en esta temporada junto a Úbeda, Córdoba, Sevilla y Málaga. De hecho, La Isla será incluso la primera ciudad en la que se disputará uno de los torneos previstos, para abrir boca. La cita, que además coincide con el 75 aniversario del centro, nace con vocación de continuidad en el futuro y se llevará a cabo durante los proximos días 18 y 19 de octubre en las dependencias de este centro educativo de los carmelitas descalzos. El torneo se ha presentado este jueves con todos los honores en la sala de conferencias del colegio en un acto que ha presidido el director del centro, fray David María Alarcón Losa, acompañado del profesor Jesús García, coordinador de los equipos de debate del Liceo; y de la concejala de Cultura del Ayuntamiento isleño, Pepa Pacheco.

Junto a ellos, además de otros concejales de la Corporación que han acudido invitados por el centro, han estado algunos de los profesores y alumnos que integrarán el equipo de voluntarios que colaborará para que todo salga a la perfección durante los dos días de debates que se vivirán en el Liceo y algunos de los equipos del centro isleño.

Presentado el Torneo de Debate del Liceo en San Fernando / D.C.

¿Son los pisos turísticos una amenaza?

El tema escogido para el debate no puede ser de más actualidad ni dar más juego: ¿Son los pisos turísticos una amenaza para el bienestar social? Sobre dicha cuestión los equipos participantes tendrán que posicionarse a favor o en contra -según les toque- a medida en las diferentes tandas que se disputarán a lo largo de los dos días que dura el torneo. Participarán 16 equipos procedentes de centros de toda Andalucía.

"Las puertas van a estar abiertas para todos. Es una oportunidad para ver a los chicos debatir", ha afirmado el profesor Jesús García, que ha invitado a los ciudadanos a acudir a la cita para dejarse conquistar por la magia de la oratoria. "Les va a sorprender, os aseguro que les va a enganchar", ha vaticinado.

El responsable de los equipos de debate ha destacado también otra faceta de los debates, además de la formación: la de la convivencia de los jóvenes que participan en estos días en los que se celebra el torneo. La cita, además, contará con "las tres entidades más importantes en el mundo del debate escolar que hay ahora mismo en España", ha advertido.

Pepa Pacheco, por su parte, se ha referido al Liceo como un centro "pionero" en el debate escolar y ha insistido en la importancia que tiene para los jóvenes alumnos participar en estos torneos a pesar del sacrificio personal que conlleva por el tiempo que requiere la preparación. "Cuando os he visto debatir me ha resultado fascinante y muy enriquecedor. Y no dejo de pensar cada vez que voy a uno de vuestros debates en la importancia que va a tener esto para el resto de vuestras vidas. Es una formación maravillosa y las herramientas, las habilidades y los valores que vais a adquirir trabajando en el debate escolar os van a acompañar siempre y os digo con sinceridad que os van a poner por delante del resto", ha asegurado.

El directo del centro, David María Alarcón, ha avanzado también que a lo largo del año se prevén celebrar diferentes actividades por el 75 aniversario del Liceo y ha asegurado que un debate "es mucho más" que dos posturas ante un tema. "Es también entrega y dedicación", ha afirmado al referirse no solo a "la apuesta del colegio" sin también a la del departamento de Lengua y Literatura y "al tiempo y a la implicación" de los coordinadores -los profesores Jesús García y Maleni Foncubierta- "y al tiempo y a la dedicación de un montón de alumnos que durante su tiempo de recreo son capaces de restar tiempo para ganar tiempo", algo -ha asegurado- que solo saben hacer "aquellos cuyo pensamiento quiere despertar y quiere trazar sueños".