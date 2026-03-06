Los datos del paro en febrero "desmontan el discurso de Cavada sobre los eventos" en San Fernando, dice AxSí

El concejal de AxSí, Lolo Picardo, ha mostrado su preocupación tras conocerse los últimos datos de desempleo, que sitúan a San Fernando como el único municipio de la Bahía de Cádiz en el que ha aumentado el paro durante el pasado mes de febrero. Según estos datos, el número de desempleados en la ciudad ha pasado de 8.258 a 8.285 personas, lo que supone un incremento de 27 parados. Mientras tanto, el paro ha descendido en el resto de municipios de la Bahía como Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María o Puerto Real. AxSí señala que estos datos "desmontan el discurso del gobierno municipal, que insiste en afirmar que los grandes eventos que organiza el Ayuntamiento de San Fernando generan riqueza y empleo en la ciudad".

"El gobierno local de Cavada lleva meses defendiendo que el dinero público que se destina a eventos tiene un retorno económico importante. Sin embargo, la realidad es que los datos oficiales de empleo no reflejan esa supuesta creación de puestos de trabajo", indica Picardo.

La formación andalucista considera que, precisamente, uno de los problemas es el modelo de celebración de eventos, especialmente en el caso del Carnaval, que se ha concentrado prácticamente en un único punto de la ciudad, la plaza del Rey. "El modelo de Cavada limita el impacto económico real en el conjunto de San Fernando y evita que la actividad alcance otros barrios y zonas comerciales", insiste el coportavoz

Para AxSí, el problema no es la celebración de eventos, que consideran positivos para la vida social y cultural de la ciudad, "sino la forma en la que se están planteando y que toda la actividad política de Cavada se centre en la fanfarria". "Los eventos deben servir para fortalecer el tejido económico local y apoyar a la hostelería y al comercio, no para competir con ellos ni para concentrar toda la actividad en una sola plaza", explica Picardo.

Por otro lado, los andalucistas aseguran que hay otros factores que no ayudan a generar empleo y oportunidades en la ciudad, como la ausencia de infraestructuras que permitan optimizar y hacer más competitivos los astilleros isleños, los pocos suelos industriales y empresariales de la ciudad y su comercio. El concejal nombra entre estas infraestructuras de comunicación pendientes el enlace Navantia-Tres Caminos y el enlace, a medio hacer, de la autovía CA-33 con Fadricas, Bahía Sur y centro de la ciudad.

Otro factor "es la tibia apuesta de Cavada por reforzar el sector industrial de la ciudad para crear empleo estable".

"El mejor ejemplo de esta realidad está en el polígono industrial de Janer. Es uno de los pocos suelos empresariales de los que dispone La Isla y principalmente se ha dedicado a reubicar supermercados y gimnasios con los que ya contaba la ciudad. Sin duda, se ha desaprovechado la oportunidad para crear empleo industrial de calidad y estable. Si Cavada dedicara a las infraestructuras y a la captación de industria para San Fernando la mitad del tiempo que le dedica a la política de festejos, los datos de paro y de pérdida de población serían diferentes", detalla Picardo.

Por ello, la formación andalucista pide al gobierno municipal "que reflexione sobre el modelo actual y que trabaje en una estrategia que realmente impulse la economía local y contribuya a generar empleo en San Fernando, descentralizando los eventos de la plaza del Rey para dinamizar otras zonas de la ciudad, instando desde el Ayuntamiento a las administraciones competentes para que se hagan realidad las infraestructuras de comunicación pendientes y reforzando la apuesta por el tejido industrial y empresarial de la ciudad", finaliza el coportavoz.