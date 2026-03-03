San Fernando, el único municipio de la Bahía en el que subió el paro en febrero

San Fernando ha cerrado el mes de febrero con 27 personas más en situación de desempleo, lo que supone una subida de 0,33 puntos. La provincia de Cádiz, sin embargo, ha registrado un descenso medio de 0,79 puntos en este periodo.

La Isla, de esta forma, pasa de 8.258 a 8.285 personas en paro. Eso sí, si se compara con el dato del año pasado, cuando se contaban hasta 9.073 personas sin empleo, hay 788 desempleados menos.

San Fernando, sin embargo, es el único municipo en el marco de la Bahía en el que no se ha registrado un descenso del desempleo durante el mes de febrero. En ciudades vecinas, el paro bajó en mayor o menor medida: en Cádiz registró un descenso 1,42 puntos, en Chiclana, de 1,57; el El Puerto de Santa María, de 0,39; y en Puerto Real, de 1,44.

Por sectores, el sector servicios se anota un total de 6.108 demandantes frente a los 6.104 que se registraban en el pasado mes de enero, con lo que suma cuatro personas más en situación de desempleo incidiendo en una dinámica continuista.

Por otro lado, de 1.209 personas a la búsqueda de empleo se pasa también a las 1.220 (11 más) en el campo de las personas sin experiencia laboral previa. Y en la construcción se pasa de las 542 a los 545 demandantes mientras que la industria suma otras 8 personas al pasar de las 334 personas sin empleo a las 342. Igualmente, la agricultura pasa de los 69 a los 70 desempleados.