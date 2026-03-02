Daños en el molino de Caño Herrera por un accidente de tráfico en San Fernando
Un vehículo impactó contra el muro de separación a causa de un despiste
Accidente con el tranvía en San Fernando: un vehículo colisiona en la rotonda de La Ardila
Parte del murete que separa del reconstruido molino de mareas de Caño Herrera de una de las zonas de aparcamiento del centro comercial Bahía Sur sufrió desperfectos a causa de un accidente ocurrido en la noche del pasado domingo.
El suceso se debió a un despiste del conductor cuando maniobraba con el vehículo y equivocó la marcha atrás. Agentes de la Policía Local de San Fernando intervinieron en el accidente, que afortunadamente se saldó únicamente con daños materiales y sin mayores consecuencias.
Cabe recordar que el molino de mareas de Caño Herrera -objeto de una intervención para su recuperación en 2007- está catalogado como Bien de Interés Cultural e inscrito como tal en el Catálogo General de Patrimonio Histórico desde 2012, si bien está ubicado en plena zona de aparcamientos del centro comercial.
También te puede interesar
Lo último