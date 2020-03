La plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio que presta el Ayuntamiento de San Fernando y que atiende a casi 400 usuarios en la localidad se ha negado a continuar trabajando al carecer de los medios necesarios y de los equipos de protección individual (EPI) para garantizar su protección y evitar posibles contagios.

Así lo han comunicado esta mañana al Consistorio tras varios días insistiendo en su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que las trabajadoras se veían obligadas a acudir a los distintos domicilios donde atienden en su mayoría a personas mayores, uno de los colectivos de riesgo.

"Las auxiliares nos hemos visto obligadas a no acudir a los domicilios de forma provisional para proteger la seguridad de los usuarios y nuestra propia seguridad", afirman en el escrito que han trasladado al Ayuntamiento, al que además acusan de "dejadez" por no tener establecido aún un plan de servicios mínimos, que limitaría la exposición del personal y de las personas a las que atiende a un posible contagio por coronavirus.

Es otra de sus exigencias, que se implanten servicios mínimos para atender solo al personal que es total dependiente o a aquellos usuarios que no disponen de ningún otro recurso. "San Fernando es la única localidad (del entorno) en la que no se han puesto en marcha estos servicios mínimos", afirma Noelia Verdugo, presidenta del comité de empresa y representante de una plantilla de 140 trabajadoras.

"No vamos a ir a continuar trabajando mientras no dispongamos de los EPI", ha anunciado. "No podemos seguir por las calles en estas condiciones creando así riesgo de contagio. Exigimos servicios mínimos y equipos de protección ya".