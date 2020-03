El Ayuntamiento ha decidido aplazar el pago del alquiler a los inquilinos de las viviendas municipales que se hayan visto afectados por esta crisis del coronavirus. Ya se ha dado la orden de retrasar el envío de los recibos de abril para dar tiempo a los arrendatarios a que contacten por vías telemáticas con la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) para informar de su situación y de si quieren que por el momento se les aplace el cobro de los recibos.

El contacto con la empresa Esisa para notificar si quieren el aplazamiento de los recibos se puede realizar, explica el gobierno municipal en un comunicado, a través del email correo@esisa.es y del teléfono 956945000. Se ha dado de plazo para estas notificaciones hasta el 3 de abril. De hecho, las indicaciones son que en las actuales circunstancias no se inicie ningún procedimiento ejecución por impago de recibos.

"Sabemos que hay familias que con la parálisis de actividad y de la economía no van a poder hacer frente a los pagos, por lo que vamos a dar esta opción para que, con efecto inmediato, puedan notificar que no se les pase el recibo a la espera de ver la evolución de la situación", apunta la alcaldesa, Patricia Cavada. Quienes prefieran seguir abonando con normalidad las cuotas para que no se les acumule podrán hacerlo con normalidad.

Una vez que ya se decrete el final de las restricciones y del periodo de estado de alarma el equipo de gobierno asume que se pueden producir dos situaciones. Por un lado, se podrá fijar un acuerdo de pago en diversos plazos de los recibos aplazados durante la crisis.

El otro escenario es que las familias muy afectados en su situación económica puedan acceder a una línea de subvenciones en la que el gobierno municipal ya está trabajando. Estas permitirán subvencionar, en base a unos criterios que se están analizando actualmente y en los casos justificados, el pago a los que resulten más afectados por las circunstancias derivadas de las restricciones aplicadas para poder frenar la pandemia.

El gobierno municipal estudia también fijar medidas para el resto de los alquileres privados dentro de las actuaciones sociales en las que trabaja el Ayuntamiento para apoyar a familias que estén en grave situación económica y de vulnerabilidad.

"Seguimos trabajando para dar apoyo y cobertura a las personas que sabemos que ya están empezando a sufrir las consecuencias de esta crisis que es ya mundial, pero que tiene graves efectos en nuestra economía familiar y local", reconoce Cavada. De ahí que como ya informara el equipo de gobierno, se haya duplicado el presupuesto destinado al apoyo social.