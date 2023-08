Convocadas las subvenciones para clubes y deportistas en San Fernando: 250.000 euros en ayudas

A partir de mañana martes 8 de agosto se abre el plazo para concurrir a las subvenciones que el Ayuntamiento de San Fernando convoca con el objeto de apoyar a clubes, deportistas independientes y asociaciones deportivas. Publicadas las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), las ayudas podrán tramitarse en 15 días naturales. Esto es, hasta el próximo 22 de agosto.

El importe de esta consolidada línea de subvenciones será de nuevo de 250.000 euros. Recuerda el equipo de gobierno que en el mandato anterior se duplicaron para promocionar el deporte de la ciudad, "unas subvenciones en las que el municipio isleño es todo un referente tanto por la cuantía invertida como por una decidida apuesta por el tejido deportivo que en otras localidades ni se contempla", ha explicado el concejal delegado del área de Desarrollo de la Ciudadanía Antonio Rojas. "En San Fernando creemos en el deporte como parte esencial del desarrollo social, entendiéndolo también como un pilar de la dinamización económica", ha incidido.

Estas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivos colaborar con los clubes y las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro legalmente constituidas e inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas y con los deportistas independientes de San Fernando para fortalecer el tejido deportivo local, incrementar la participación y el nivel de los equipos y deportistas independientes que participan en competiciones oficiales de carácter federado no profesional, potenciar el deporte de base y el deporte de competición de alto nivel y los valores que promueven, estimular el asociacionismo, favorecer la participación en competiciones oficiales de carácter federado de personas con discapacidad, aprovechar el potencial del deporte para la promoción de San Fernando como una ciudad con un alto valor turístico por su patrimonio y entorno natural y potenciar el valor añadido del deporte por su incidencia en la economía local. Contempla para ello todos los deportes colectivos o de equipo, así como los individuales sin excluir ninguna disciplina o modalidad.

Como en años anteriores, el Ayuntamiento ha establecido dos líneas de subvención. La primera, enfocada en el deporte base, está destinada a la participación de los clubes y las secciones deportivas de las sociedades anónimas deportivas locales legalmente constituidas e inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas y de los deportistas independientes locales en competiciones deportivas oficiales de carácter federado no profesional. Esta línea se distribuye a su vez en dos modalidades. La general, dirigida a apoyar la participación en competiciones deportivas oficiales de carácter federado no profesional en todas las disciplinas y modalidades con la excepción del fútbol y fútbol 7 de categoría benjamín a juvenil. Incluye las categorías senior de fútbol y todas las de fútbol sala. En cuanto a la modalidad específica de fútbol base, se articula para la participación en competiciones deportivas oficiales de carácter federado no profesional de fútbol y fútbol 7 en categorías de benjamín a juvenil.

Por su parte la segunda línea -adicional y complementaria a la anteriormente descrita- se centra en el deporte de carácter competitivo y fomenta la participación de equipos en competiciones oficiales de carácter federado no profesional de categoría absoluta con formato de liga, de ámbito nacional o de máximo nivel de ámbito autonómico.

El ámbito temporal de aplicación de la presente convocatoria estará dirigido a subvencionar las actividades deportivas en competiciones oficiales de carácter federado ya ejecutadas de la temporada 2022-2023, concretamente las realizadas entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

Más información en la web del Ayuntamiento de San Fernando www.sanfernando.es.