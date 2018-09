El contrato de la limpieza jugará un papel clave en la recta final del mandato

En el ranking de demandas ciudadanas, la limpieza -o mejor dicho, las carencias que arrastra el servicio desde hace largo tiempo- sigue ocupando el primer puesto de la lista. Ha sido una constante a lo largo de los últimos años. También este verano. La respuesta del Ayuntamiento siempre ha sido la misma: los problemas se solventarán -eso se espera- cuando la nueva plica entre en vigor.

Dotada de más presupuesto, con más horas de servicio y otras mejoras, aspira a dar un vuelco a la situación y a satisfacer las necesidades que vecinos y barriadas llevan tanto tiempo reclamando. Es, de hecho, el gran contrato del mandato con un presupuesto de 8,6 millones de euros anuales. Se espera desde que los presupuestos municipales de 2016 dieran luz verde a su tramitación.

Y está licitado desde el pasado mes de marzo tras alcanzar los apoyos políticos suficientes -no sin esfuerzo por parte del gobierno en minoría- para dar salida al pliego de condiciones. Hasta seis empresas han trasladado al Ayuntamiento sus ofertas para hacerse con el servicio. Los trámites para proceder a la adjudicación están en marcha desde mayo. Pero todavía tienen por delante un largo camino.

Así, de hecho, lo reconoce el propio delegado de Desarrollo Sostenible, el andalucista Fran Romero. "Se está en ello, no se ha dejado de trabajar en el tema", advierte. "Pero tiene sus tiempos". Y desde este área se pretende una gestión irreprochable de todos y cada uno de los pasos que se dan para proceder a la adjudicación. No es para menos ya que no solo se trata del contrato de mayor envergadura que ahora mismo tiene el Ayuntamiento entre manos sino también del tema que más preocupa a los ciudadanos.

No hay fechas. O, si las hay, no trascienden. El tema, evidentemente, se espera tener resuelto antes de que acabe el mandato. Pero queda por delante aún un largo trabajo administrativo. Ahora mismo -explica el responsable del Área de Desarrollo Sostenible- las seis ofertas presentadas durante el proceso de licitación están siendo estudiadas. De ello se encarga una comisión de valoración técnica integrada por personal del Ayuntamiento. Y, por ahora, solo se están analizando las propuestas técnicas presentadas por las potenciales adjudicatarias del servicio. Luego llegará el turno de valorar también las ofertas económicas.

Hay un dato que sirve de referencia. El nuevo contrato para el mantenimiento de Parques y Jardines, que es el otro gran contrato que se ha renovado en este mandato, entrará en vigor la próxima semana. Y se licitó en agosto del año pasado. Así que su tramitación se ha prolongado durante algo más de un año. Además, para que la puesta en marcha del nuevo servicio se empiece a notar y se incorporen nuevos medios será necesario todavía que transcurra un tiempo prudencial de varias semanas.

Así que para que el nuevo servicio de Limpieza y Recogida de Residuos -con todas las mejoras que contempla el pliego de condiciones y con el incremento presupuestario planteado- se ponga en marcha habrá que esperar seguramente hasta 2019. El tema, de hecho, se perfila como uno de los grandes asuntos de gestión a resolver por parte del gobierno municipal en la recta final del mandato, que ha dado comienzo ahora al arrancar el nuevo curso político. La cuestión es si conseguirá resolverse antes de las elecciones municipales o no.