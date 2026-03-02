Concierto de la Sociedad Filarmónica de San Fernando en homenaje a Camarón por el Día de Andalucía

Concierto de la Sociedad Filarmónica de San Fernando con motivo del Día de Andalucía, en una imagen del Ayuntamiento isleño

Coincidiendo con la celebración del 28F, la céntrica plaza del Rey de San Fernando acogió el pasado sábado un concierto muy especial a cargo de la Sociedad Filarmónica de San Fernando bajo el título Flamenco: homenaje a una leyenda. Fue, concretamente, un recital concebido expresamente para esta celebración del Día de Andalucía, con arreglos propios y exclusivos de la formación, que realizó un recorrido por los distintos palos del flamenco y por algunas de las composiciones más representativas vinculadas a la figura de Camarón de la Isla, así como de otros artistas que, como él, contribuyeron decisivamente a que el flamenco alcanzara reconocimiento y proyección internacional.

Un público numeroso que disfrutaba además del día de fiesta en la plaza del Rey disfrutó de este concierto de la Sociedad Filarmónica de San Fernando desde el atrio del Ayuntamiento.

Concierto de la Sociedad Filarmónica de San Fernando con motivo del Día de Andalucía en la plaza del Rey, en una imagen del Ayuntamiento / Juan Antonio Sánchez Bernal

El programa incluyó obras tan emblemáticas como Entre dos aguas, del genial guitarrista Paco de Lucía; La leyenda del tiempo, con producción de Ricardo Pachón; Yo soy gitano, uno de los trabajos más icónicos popularizados por Camarón; y Orobroy, del pianista y compositor David Peña Dorantes, entre otras piezas que forman parte del imaginario colectivo del flamenco contemporáneo.

Antes del concierto, en la barriada Andalucía se llevó a cabo el izado de la bandera de Andalucía, acto central de la jornada.