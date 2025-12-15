Concierto de Navidad en la iglesia protestante de El Buen Pastor en San Fernando

Un centenar de personas asistó en la tarde del pasado sábado al ya habitual concierto de Navidad que organiza cada año la Iglesia Evangélica Española de El Buen Pastor, en San Fernando, llegadas estas fechas.

El recital corrió a cargo del coro de cámara Nova Música, que interpretó temas de Praetorius, Rubber, Guerrero y Ruimonte, entre otros. autores.

Concierto de Navidad en la iglesia protesta de El Buen Pastor, en San Fernando / IEE El Buen Pastor

El concierto, además, sirvió para dar la bienvenida a los nuevos integrantes del coro y para despedir a uno de sus veteranos, tras una larga trayectoria en la agrupación.