Concierto de Amaral en Bahía Sound San Fernando: "Que la gente recuerde tus temas te da la vida"

Amaral repite este sábado en el escenario del verano isleño con una de las citas más sonadas del ciclo de conciertos Bahía Sound, que organiza el Ayuntamiento de San Fernando. El conocido dúo zaragozano liderado por Eva Amaral y Juan Aguirre, que ya en 2020 formó parte de la programación estival, vuelve a La Isla con su gira Salto al color para ofrecer un espectáculo muy diferente al formato acústico del año pasado.

"Está siendo una gira muy emocionante. Es un reencuentro con nuestro equipo, con la banda que nos acompaña en el escenario, y por supuesto con nuestro público", explica Eva, la gran voz de Amaral. "En el verano pasado hicimos algunos conciertos –estuvimos también en San Fernando– con un equipo muy muy reducido y Juan y yo con dos guitarras solamente. Era un superacústico. Entonces, prácticamente acabábamos de salir del confinamiento y era todo muy emocionante y expansivo".

Ahora regresan al mismo escenario pero con todo el equipo. "Es el show al completo que acompaña al nuevo disco, Salto al color, con la escenografía, toda la banda.... Es una puesta en escena potente", afirma la cantante, que habla también de la reacción del público que se están encontrando en los conciertos de esta gira de verano. "La respuesta del público está siendo increíble, de verdad. Ahora, con las restricciones, aunque el público está ahí sentado, estamos descubriendo que esa energía que se transmite desde los espectadores al escenario es algo más que la gente saltando y bailando, que hay algo ahí que es misterioroso que traspasa fronteras y que, desde luego, nos emociona".

La música, dice, "es sanadora" y eso se nota en el segundo verano de conciertos y pandemia, en la manera en la que el público acude buscando en los directos "un poco de consuelo"... Todo, en cierto modo, se vive más intensamente a pesar de las distancias.

En Cádiz, además del concierto de La Isla, tenían también previsto actuar en Tarifa, aunque el espectáculo se ha cancelado debido a la alta incidencia del Covid-19 en este municipio. Así que San Fernando será la única oportunidad para disfrutar en Cádiz de los temas de un grupo que ha dado auténticos himnos a la música española.

Sobre esos temas tan conocidos también habla Eva. Casi 20 años después de Estrella de mar, ese disco que les dio la fama y que incluye temas como Sin ti no soy nada, Moriría por vos o Toda la noche en la calle, la gente sigue pidiéndoles esos 'clásicos'.

"Es bonito ver que algo de lo que haces queda ahí. La verdad es que desde nuestros inicios el público que venía a vernos era de lo más variado, lo mismo te venía un heavy que una abuela acompañando a su nieto porque le gustaba la música que tocábamos. Hay chavales que venían a vernos entonces y que ahora lo hacen con sus hijos. Hay nuevas generaciones de músicos y artistas que nos encantan y que cuando hablan con nosotros nos dicen, oye mi padre, mi madre ponía vuestros discos cuando era pequeño y me encantaban. ¡Esas cosas te dan la vida! Y desde luego te da alas, te da ánimos para seguir haciendo canciones", afirma Eva al hacer repaso de la trayectoria de uno de los grupos de mayor éxito en el panorama español.

El grupo, desde luego, tiene repleta la agenda de conciertos hasta finales de año. Y hay citas, como la del Wizink en Madrid para el 19 de noviembre, que desde hace tiempo tienen colgado el cartel de entradas agotadas. "Es el concierto que teníamos previsto justo cuando empezó la pandemia el año pasado y tuvimos que suspender. Se ha ido posponiendo hasta ahora... Está todo vendido porque la gente no ha querido devolver las entradas. Y eso es emocionante, la verdad", explica Eva.

Para Amaral, desde luego, no hay parón que valga. Entre concierto y concierto no dejan de componer, asegura la solista a lo que más que un trabajo considera "una vocación": "De vez en cuando Juan y yo nos juntamos para poner en común ideas y la verdad es que tenemos un montón de canciones nuevas que no sé muy bien cómo vamos a ir canalizando todo eso”. Habrá que ir viendo, dice. De momento, si algo se ha aprendido en la pandemia, es "que hay que aprovechar el momento y vivir el presente", apostilla.