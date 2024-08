Concentración ante las dificultades para concertar una cita médica en el centro de salud Cayetano Roldán de San Fernando

San Fernando/Numerosos isleños e isleñas apoyaron ayer con su presencia la manifestación convocada por Marea Blanca La Isla a las puertas del centro de salud Cayetano Roldán para condenar la dificultad de concertar una cita médica en este centro, cuyo acceso registra a diario largas colas.

Este colectivo indica que para los usuarios es imposible cerrar una cita a través de la aplicación ni mediante llamada telefónica y que cuando son atendidos de forma presencial en el centro de salud les comunican que las agendas ya están cerradas y les recomiendan que si precisan atención sanitaria acudan al servicio de urgencias.

Esta última concentración ha contado además con la asistencia de la concejal de servicios Sociales, Isabel Blanco; el concejal de Desarrollo de la Ciudadanía, Antonio Rojas; y representantes de UGT y de las dos federaciones de asociaciones de vecinos de la ciudad: Isla de León y Esteros y Salinas.

Las reivindicaciones que motivaron esta manifestación fueron plasmadas en un manifiesto al que dieron lectura representantes de Marea Blanca La Janda, Marea Blanca Cádiz, la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León y Marea Blanca La Isla.

“Los extremos a los que se está llegando suponen una atención precaria del paciente, que se encuentra en la disyuntiva de esperar sin ninguna expectativa o de acudir por urgencias. Esto pervierte el concepto de atención primaria, que es una atención cercana, preventiva, con conocimiento del paciente y de su historia clínica y patologías. Se están cargando la atención primaria”, indica el manifiesto.

“Tal y como se concibió la atención primaria, ésta debe tener cuatro atributos fundamentales: accesibilidad, continuidad, integralidad y coordinación. Todos ellos están siendo erosionados y olvidados por la precariedad en cuanto a la falta de personal. Debemos denunciarlo y corregirlo, no hay que resignarse a no recibir la atención a la que tenemos derecho. Hay que reclamarla, en la calle y por escrito con todos los recursos a nuestro alcance. No es admisible tener las agendas cerradas durante una semana con carácter general”, continúa el escrito.

Marea Blanca La Isla aclara que en ningún momento se queja de la labor de los profesionales de este centro. “Estamos seguros de que ellos están haciendo cuanto está en su mano y más, pero la cuestión es que no se les dota de recursos y la situación se convierte cada vez en más precaria. Sin cita con mi médico, no es atención primaria. La administración dice que no encuentra médicos para contratar, pero lo que no cuenta es que les hace contratos precarios de escaso tiempo y que hasta en otras comunidades autónomas dentro del territorio nacional les ofrecen mayor estabilidad. Tampoco entran en contarnos la escasez de personal de enfermería y de otras categorías”, señala el manifiesto.