El concejal Javier Navarro y Red Madre, premiados en el Día del Vecino de San Fernando

Premios y distinciones de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, en una edición anterior.

El concejal socialista Javier Navarro, delegado de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de San Fernando, y la asociación Red Madre, volcada en la atención a mujeres que afrontan un embarazo imprevisto o en situación de vulnerabilidad, serán reconocidos este año durante la celebración del Día del Vecino, jornada organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León. Ambos recibirán la insignia de oro de la entidad, el primero en calidad de 'personale del año' y la segunda como 'entidad del año'.

A Javier Navarro, explica el colectivo vecinal, se le distingue así "por su colaboración e implicación para con el movimiento vecinal". Y a Red Madre, entidad que preside María del Carmen Quijano de Benito, "por su labor social para con las madres solteras y madres con embarazos imprevistos".

Además, se hará entrega de las Insignias de Oro del movimiento vecinal en su modalidad de asociación de vecinos a Los Claveles y a Los Olivos en reconocimiento a su trabajo y dedicación hacia sus vecinos.

El Día del Vecino, que organiza cada año la federación presidida por José Ruiz Cortejosa, se celebrará con un almuerzo de convivencia que tendrá lugar en los salones de celebraciones Yeyo, en fadricas. Está previsto que a este acto asista la alcaldesa, Patricia Cavada, así como representantes del gobierno municipal, la junta directiva de la federación, los presidentes de las asociaciones de vecinos y las salineras de 2025.

El acto también se aprovechará para hacer entrega de los premios del concurso de cruces de mayo, en el que este año han sido premiadas las siguientes entidades:

Primer Premio: A.VV. Madariaga

Segundo Premio: A.VV. Andalucía

Tercer Premio: A.VV. El Ancla

Primer Accésit: A.VV. Las Palmeras

Segundo Accésit: A.VV. Huerta El Lolo

Tercer Accésit: A.VV. Naval San Carlos

Igualmente, se entregarán los premios del concurso de fotografía 'Me gusta La Isla' a los siguientes ganadores:

Primer Premio: Rafael Gómez Bravo

Segundo Premio: Josefa Torrejón Seijo

Tercer Premio: María del Carmen Fenoy Almoguera

En el concurso de belenes se otorgará una placa por su participación a la asociación de vecinos Naval San Carlos.

En el transcurso de la celebración actuará también el grupo de campanilleros Chato de La Isla.

"Con este acto de convivencia cerramos un año intenso de trabajo por los vecinos de San Fernando, en el que todos nos afanamos por llevar lo mejor a nuestros barrios, barriadas y asociaciones", ha señalado la federación vecinal Isla de León.