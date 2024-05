La compañía de teatro de San Fernando Las Trece Rosas denuncia "censura" del Ayuntamiento de Nerja

La compañía Las Trece Rosas de San Fernando denuncia la "censura" que ha sufrido por parte del Ayuntamiento de Nerja tras la cancelación definitiva la función de la obra del mismo nombre que estaba prevista en la localidad malagueña.

La compañía, explica en un comunicado que tras varios aplazamientos, "de los que también nos dieron escasas explicaciones", hoy se les ha comunicado que no se va a producir la actuación, que inicialmente estaba prevista para el 15 de noviembre. Alegan, expone, "falta de presupuesto", un argumento que no habían esgrimido en los anteriores cambios de fecha.

"Cuando vemos lamentablemente como cada vez es más frecuente que se censure y se impida la representación de productos culturales que no son del agrado del gobierno de turno, estamos convencidos de que la razón que hay detrás de la cancelación definitiva de nuestro espectáculo Las 13 Rosas es evitar que llegue a las tablas esta obra que habla de memoria, de libertad y de denuncia", lamenta la compañía de la creadora, directora, actriz y productora isleña, Estíbaliz Núñez.

Las Trece Rosas muestra el estupor y el descontento por la decisión del Consistorio nerjeño que considera, además un medida que "cercena las oportunidades profesionales de una compañía que vive y trabaja por la cultura de nuestra tierra", "un acto de censura" y que "atenta contra la libertad creativa". Como ejemplos de censura señala las cancelaciones de las obras de Paco Bezerra o Lydia Cacho, en una medida que intenta "coartar la libertad creadora, evitar que la cultura siga siendo herramienta de cambio y de creación de conciencia crítica y controlar la labor de los que somos creadores para ceñirnos sólo a aquellas temáticas que les parecen oportunas".

Contra eso dejan claro que la compañía tienes claro que seguirá expresándose y tratando todas aquellas cuestiones o temáticas que les parezcan relevantes, "por muy controvertidas que sean, como ocurre con esta obra que pone de relieve la memoria democrática y la historia de tantas víctimas de la barbarie".

"No nos van a silenciar y por eso denunciamos este hecho. Es fundamental que señalemos lo ocurrido para poder seguir gozando de libertad expresiva total. No queremos ni podemos permitir que se crucen estas líneas rojas y que se dé por bueno sin que alcemos la voz este recorte de derechos y libertades. Porque hechos como los llevados a cabo por el Ayuntamiento de Nerja suponen un absoluto retroceso para nuestra sociedad, y porque vuelven a castigar y a desterrar al olvido a quienes no lo merecen", finaliza.