Cómo elegir a los Reyes Magos en San Fernando: el Pleno debate una renovación... y no sale adelante

San Fernando/A escasos días para celebrar la ilusión de un nuevo 5 de enero, el Pleno se adentró este viernes en un debate que tiene su miga: la forma de elegir a las personas que se encargan cada año de representar a los Reyes Magos de Oriente en la Cabalgata de la Ilusión.

La propuesta llegaba de la mano del concejal de AxSí Lolo Picardo, que planteaba una fórmula en ciernes para que al menos uno de los tres monarcas -Melchor, Gaspar o Baltarsar- fuera elegido a través de un sistema abierto a la participación ciudadana.

De esa forma se pretendía que isleños anónimos, a los que de otra forma les resultaría prácticamente imposible llegar a ser Rey Mago/sanfernando/axsi-solicita-proceso-participativo-designar_0_2003039748.html en la ciudad a pesar de sus virtudes o de su aceptación popular, tuvieran alguna oportunidad para acceder a este reconocimiento.

Y según los andalucistas, la propuesta llegaba al Pleno en forma de moción con el beneplácito de la Asociación de Reyes Magos, que es la que se encarga de las designaciones, que desde hace años se llevan a cabo de manera directa y que, normalmente, recaen sobre personas de cierta relevancia social a modo de reconocimiento a su trayectoria.

En el debate se planteaba así una renovación -aunque solo fuera parcial- en el sistema de elección de los Reyes Magos, que enlazaba con una práctica que estuvo unos años en marcha en San Fernando, en la que uno de los monarcas se decidía según las propuestas realizadas por distintas asociaciones y colectivos: el Rey Mago Participativo.

Pero la moción de los andalucistas, a pesar de la aparente unanimidad que suscitó en el Pleno, no salió adelante. El PSOE votó en contra de la propuesta después de que AxSí rechazara una transaccional que hacía referencia a la toma de esta decisión -en consenso con la Asociación de Reyes Magos- pero en el seno del Consejo Social de la Ciudad y no del Consejo de Participación Ciudadana, como se proponía inicialmente.

Una trivialidad, en realidad, que frustró la renovación del método de elección de los Reyes Magos en San Fernando. Porque ese Consejo Social al que aludieron los socialistas pasa por ser (cuando se cree) el mayor órgano de participación ciudadana de la localidad, del mismo modo que actualmente lo es el Consejo Local de Participación Ciudadana (aunque no se convoque).

Cierto que, como apuntó el portavoz de AxSí, Fran Romero, dicho órgano no existe en la actualidad puesto que el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana todavía no se ha aprobado ni está en vigor. Pero, precisamente, el debate en torno a la elección de los Reyes Magos se perdió entre los reproches por la falta de participación del gobierno municipal de Patricia Cavada o por el retraso que, precisamente, acumulaba el citado reglamento. Una oportunidad que la oposición, en el ejercicio de sus funciones, no dejó pasar para cargar contra el ejecutivo local pero que hizo también que el tema de la moción quedara relegado a un segundo plano en el debate.

Al rechazar la transaccional, el PSOE se desmarcó de ese acuerdo aparentemente unánime en torno a la renovación del sistema de elección de los Reyes Magos, con lo que la moción de AxSí -que sí apoyaron PP y VOX- no prosperó.