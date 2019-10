El comité de Navantia San Fernando tilda el proceso de incorporaciones de "oscuro, poco fiable y corrupto"

"Como empresa pública tenemos una responsabilidad social, que tiene el comité y los trabajadores pero de la que adolece la empresa. Tanto que presume de la responsabilidad social corporativa y es mentira". El presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta, ha censurado esta mañana con estas palabras la actuación de la dirección de Recursos Humanos de los astilleros en la Bahía en cuanto al proceso de selección del nuevo personal que tilda de "oscuro, poco fiable y desde nuestro punto de vista corrupto".

La representación sindical ha hecho estas declaraciones minutos después de que los trabajadores protagonizaran una asamblea en la que se puso de manifiesto la gestión "unilateral" de la empresa con las nuevas incorporaciones a pesar del acuerdo que existe para tratar este asunto con la parte social. "No se están cumpliendo las líneas básicas que después la dirección de Recursos Humanos y los comités teníamos que definir del plan de empleo que habíamos pactado con el plan estratégico", explica el presidente del comité.

De ese acuerdo inicial salió la entrada de hasta 218 nuevos trabajadores en la Bahía de Cádiz, 146 en la factoría de San Fernando. "Eran unos 8 técnicos superiores, 5 operarios y 20 empleados, aproximadamente", ha apuntado a grosso modo Peralta, que critica que sin acuerdo de publicación, sin definir los perfiles y los requisitos la empresa publicara la convocatoria de plazas primero de técnicos superiores y después de empleados "camuflando la titulación". "Son técnicos de organización, administrativos, delineantes a los que se pide un grado universitario", se queja. Con ello, según el comité, se incumple el compromiso social que se tiene como empresa pública.

"Hay que ofertar plazas para todos los niveles, desde el máximo al más bajo. No solo hay torneros operarios, soldadores, armadores, ingenieros... también hay personal de maniobra, delineantes. Tenemos que ofrecer un abanico de posibilidades como empresa pública que somos. Sin embargo, la empresa se niega en rotundo. En la Bahía porque no ocurre lo mismo en Ferrol y Cartagena", ha expuesto Jesús Peralta. En ambos centros de trabajo de Navantia la convocatoria se hace por puesto de trabajo: electricista, montadores, soldadores, torneros... mientras aquí, lamentan, se pide "especialista en diseño de no sé qué... pero luego va a ir al torno", añadía de manera muy gráfica.

Francisco Molina, secretario del comité, ha aclarado que la diferencia principal entre esos astilleros y lo que sucede en la Bahía de Cádiz es la actitud de la dirección de Recursos Humanos que no tiene en cuenta la participación social. Mientras en Murcia y Galicia sí hay entendimiento aquí no asume la participación sindical como un acuerdo "y toma decisiones de manera unilateral". "En Ferrol y Cartagena se han aceptado propuestas de los comités que aquí, no", cuestiona.

El comité advierte de que las nuevas incorporaciones se están produciendo "por la puerta de atrás". "No nos negamos que quede claro, pero entran sin acuerdo, con un proceso de selección a dedo", ha insistido en la denuncia que hizo a mediados de octubre.

También el comité de Navantia Puerto Real se une a las denuncias por "irregularidades" en las nuevas incorporaciones a la plantilla y de hecho ha convocado una asamblea para el lunes 4 de noviembre. Junto a este tema de los nuevos ingresos los representantes sindicales también pondrán sobre la mesa la posiblidad de movilizaciones ante "el incumplimiento del Plan Industrial en, concreto sobre la construcción de buques civiles y militares.