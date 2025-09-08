Comienzan las obras para la remodelación de la plaza del Merendero en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha iniciado las obras de remodelación de la Plaza del Merendero con el propósito de "renovar su imagen, mejorar la accesibilidad y convertir este espacio emblemático en un entorno urbano de mayor calidad para la ciudadanía".

Así lo ha anunciado este lunes en un comunicado en el que da cuenta del comienzo de los trabajos y explica que esta intervención "se enmarca en la estrategia de transformación urbana que impulsa el equipo de gobierno y que se materializa a través de diferentes líneas de actuación como son el Plan Mejor Acera, desarrollado en colaboración con federaciones y entidades vecinales, hasta intervenciones puntuales en el espacio público y el plan Salto, que contempla una inversión global de más de 70 millones de euros destinada a proyectos de renovación y mejora del entorno urbano".

El proyecto de remodelación de la plaza del Merendero contempla la ampliación de los espacios de uso de la plaza, lo que se consigue con una reordenación de los juegos infantiles y la creación de una zona plenamente accesible, mediante la renovación de los pavimentos con materiales innovadores que ofrecen una superficie continua, sin bordes ni desniveles, garantizando así un tránsito cómodo y seguro para todas las personas.

El parque infantil existente será retirado temporalmente para proceder a su reparación y renovación. Posteriormente, se reordenará su ubicación dentro de la plaza siguiendo un diseño más funcional e integrado, dotado de un pavimento continuo de caucho técnico que mejora la seguridad y evita tropiezos, ofreciendo un espacio de juego más moderno y accesible para los niños.

Obras en la plaza del Merendero en San Fernando / Ayuntamiento San Fernando

Esta reordenación, además, permitirá tener un espacio mejorado para que pueda facilitar las actividades y eventos que celebra la entidad vecinal, como es el caso de la fiesta del verano, que se celebró hace dos fines de semana.

La actuación también incluye medidas de movilidad y seguridad vial: se regularizarán los pasos de peatones con criterios de accesibilidad universal, se reordenarán las plazas de aparcamiento y se asfaltará la calle Marqués de la Victoria. Además, se instalará nueva señalización vertical y se renovará la pintura vial mediante materiales reflectantes, reforzando la seguridad tanto para conductores como para peatones.

Un proyecto para la calle Bonifaz

Recuerda el Ayuntamiento de San Fernando que el año pasado se llevaron a cabo en los alrededores de la plaza obras que consistieron en la sustitución de tramos del acerado deteriorados por el uso, así como en la reparación de bordillos en las zonas de aparcamiento, con el objetivo de mejorar la seguridad y la funcionalidad de los espacios urbanos para peatones y vehículos. Estas mejoras fueron consensuadas con la asociación vecinal El Merendero y la Federación de Esteros y Salinas.

Estas reformas se enmarcan en un plan estratégico de transformación urbana, que busca consolidar entornos urbanos más modernos, accesibles y amables. El gobierno municipal recuerda que ya anunció, cuando dio a conocer los proyectos que forman parte de su estrategia de inversión en este mandato, que se licitará también el proyecto de la calle Bonifaz, que complementará las actuaciones en la zona y reforzará el objetivo de crear un barrio más funcional y acogedor para la ciudadanía.

Esta actuación en la Plaza del Merendero se suma a otras mejoras que el Ayuntamiento viene desarrollando en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de modernizar sus espacios públicos y ofrecer entornos más accesibles y amables para la convivencia. El ejemplo más reciente al que alude el gobierno municipal es la renovación de la plaza de juegos infantiles de Puerto Palos, "que ha permitido dotar a la zona de un espacio más seguro, atractivo y funcional para las familias o el futuro parque infantil de Las Alegrías".