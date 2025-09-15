Comienzan las obras de mejora en el CEIP Constitución de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha iniciado las obras de mejora en el CEIP Constitución con una inversión de 106.696,81 euros. La actuación tiene como objetivo reformar y acondicionar las instalaciones del centro, a través de la renovación de pavimentos exteriores, reparaciones en el edificio principal y la creación de un nuevo espacio de juego en el patio de Infantil.

Los trabajos, con un plazo de ejecución de dos meses y medio, contemplan tres actuaciones principales. Por un lado, la renovación integral del pavimento exterior del patio principal, con un nuevo firme de hormigón armado, mejoras en la recogida de aguas pluviales y recolocación del mobiliario. Por otro, se abordarán reparaciones en la zona de Primaria para resolver problemas de humedades y grietas en cerramientos.

De igual forma, se actuará en el patio de Infantil, donde se habilitará un espacio más seguro con pavimento amortiguador, cerramiento perimetral de madera, nuevo acerado y un vallado de seguridad que permitirá al alumnado salir al recreo incluso en días de lluvia. Con ello se se atenderá una demanda de la comunidad educativa.

Los trabajos que se están realizando en están organizados y consensuados con el centro de forma que no interfieren en el normal desarrollo de la actividad lectiva. Gracias a las amplias instalaciones del colegio —con espacios al aire libre, zonas de recreo, patios y pistas deportivas— es posible compatibilizar estas actuaciones con el uso habitual de las instalaciones por parte del alumnado.

Además, estas áreas de trabajo permanecen debidamente acotadas y valladas, garantizando en todo momento las máximas condiciones de seguridad para los niños y niñas. Incluso los operarios hacen coincidir el momento de descanso con el recreo, para provocar las menores molestias posibles.

También se reparará la escalinata existente y cerramiento colindante con el IES Bahía, colocando también una zona de vallado de seguridad que permita a los niños y niñas salir a la zona cubierta en días de lluvia sin perder la posibilidad de salir al recreo, garantizando así su funcionalidad y mejorando su estética.

El proyecto del CEIP La Constitución ha sido redactado por los servicios técnicos municipales y financiado íntegramente con fondos propios, en el marco de la apuesta del Ayuntamiento por ofrecer a la comunidad educativa espacios más modernos, seguros y adecuados para el aprendizaje.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de San Fernando reafirma su compromiso con la educación pública y con la mejora continua de los centros escolares de la ciudad, ofreciendo a la comunidad educativa espacios más modernos, seguros y adecuados que favorezcan el aprendizaje y el bienestar del alumnado.