Comienza el montaje de la Carrera Oficial de la Semana Santa en San Fernando

Montaje de la Carrera Oficial de la Semana Santa de San Fernando en la plaza del Rey

El montaje más temprano de la Carrera Oficial de la Semana Santa de San Fernando ha dado comienzo este lunes, a 20 días del Domingo de Ramos. La actuación, de hecho, se acomete después de que el pasado viernes se procediera también a la retirada de los toldos con sus respectivos báculos de la plaza del Rey.

A primera hora de la mañana, operarios de la empresa encargada de la instalación de los palcos -Producciones de Grandes Eventos SL- han empezado a hacer acopio de material en la céntrica plaza para, a continuación, iniciar ya las labores de montaje de la estructura.

Los trabajos, de hecho, han dado comienzo en la escalinata del atrio del Ayuntamiento de San Fernando, que es la zona que abarca mayor número de localidades y en las que el montaje resulta más complicado. Durante esta semana, los trabajos se centrarán en la plaza del Rey.

Si todo marcha según lo previsto, el montaje en la calle Real daría comienzo a la próxima semana. En torno al lunes 16 se prevé comenzar en la zona del freidor Real, si bien durante estos días los trabajos no afectarán a la plataforma del tranvía, que continuará prestando servicio con normalidad.

Montaje de la Carrera Oficial de la Semana Santa de San Fernando / Redacción San Fernando

Será en la madrugada del 20 de marzo cuando ya se empiece a ocupar parte de la vía del Trambahía, según las previsiones que se manejan. Al igual que en años anteriores, se mantendrá una de las vías expedita para que el tranvía pueda seguir circulando durante la Semana Santa. El servicio solo se interrumpirá en este tramo la franja horaria de la tarde en la que procesionan las hermandades.

El lunes 23, un día después del Domingo de Pasión, arrancarían los trabajos de decoración de los palcos con la colocación de las telas con el propósito de concluir la totalidad del montaje en la jornada del Viernes de Dolores.

La nueva Carrera Oficial, si se tiene en cuenta el dato de las tarimas instaladas entre la plaza del Rey y la calle Real, abarca una superficie de unos 2.260 metros cuadrados que dan cabida a más de 3.000 asientos. Toda la estructura es completamente nueva y fue estrenada en la pasada Semana Santa tras la compra efectuada por el Ayuntamiento en una inversión sin precedentes que en su conjunto -sumando también otros contratos relacionados- superó los 2,3 millones de euros.