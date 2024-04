El comercio y la empresa rinden homenaje a la librería Bozano en su centenario

La librería Bozano ha recibido este martes un nuevo homenaje por su centenario que esta vez ha llegado de la mano del colectivo de los comerciantes y empresarios. El reconocimiento partía de Acosafe, la Asociación de Comerciantes de Comerciantes, Hosteleros e Industrias de San Fernando, pero ha contado también con la implicación de la Cámara de Comercio de Cádiz y de la Confederación de Empresarios de Cádiz, que se han sumado con entusiasmo a este homenaje al veterano comercio isleño.

El acto, que se ha celebrado en las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León, ha estado arropado también por la administración, tanto por la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta como por parte del Ayuntamiento de San Fernando.

Era, precisamente, lo que desde Acosafe se pretendía con este homenaje, que ha coincidido además con la exposición del centenario que podrá verse hasta el viernes en estas mismas dependencias: reconocer la larga trayectoria de la librería de manera unánime desde todo el colectivo empresarial, al que Francisco García Barroso -alma mater de Bozano- ha pertenecido también durante su trayectoria profesional. Citando las palabras de Manuel Luna, presidente de Acosafe y de la Federación de Comerciantes de Cádiz (Fedeco), si desde Bozano hace unas semanas, con ocasión del acto institucional que se celebró para conmemorar el centenario del negocio, se brindaba por San Fernando; hoy el colectivo de los comerciantes y de los empresarios le devolvía el gesto y alzaba una simbólica copa por esta librería y papelería que ha conseguido llegar al siglo de vida y que se ha convertido en todo un ejemplo para el sector tras superar mil y una adversidades a lo largo de cien años, unas cuantas crisis, la pandemia, el libro digital, el comercio online...

Un comercio, sí.. Pero especial

Ha sido un poco la dinámica de este nuevo acto de homenaje, en el que se han recordado los inicios de este señera librería y papelería y en el que a la vez se ha aludido en múltiples ocasiones al futuro que viene, a eso de la resiliencia que ahora está tan en boga, a la carrera de fondo que supone siempre llevar un comercio, las consabidas dificultades que encara todo emprendedor y también a esos días en los que tanto pesa abrir la persiana de un negocio.

Ángel de Juan Pascual, desde la Cámara de Comercio; Javier Rojas, desde la CEC; y Manuel Luna, desde Acosafe y Fedeco, ha tomado la palabra en el vestíbulo del centro de congresos para hablar de todo eso y, sobre todo, para felicitar a Paco García Barroso y a su hija, Cristina García Guaita, por el centenario de la librería, negocio familiar que va ya por su tercera generación. Hasta cuatro placas diferentes que ha recibido el comercio han materializado ese tributo que este martes se ha brindado a este establecimiento centenario.

No han faltado las anécdotas de la mano de Paco 'Bozano' ni se ha pasado por alto la petición que ha trasladado a la Junta: "Hay que cuidar el comercio y a las pequeñas y medianas empresas". Porque sin ellas las ciudades no son nada. Tampoco lo ha hecho su reflexión sobre el oficio de librero al que ha consagrado toda su vida, porque vender libros -ha recordado- no es como vender zapatos. Tiene un componente muy especial que hace que diferente a estos comercios, "porque sin libros no hay cultura en las ciudades".

Daniel Sánchez Román, el responsable en la provincia de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, ha aludido también a la librería como "ejemplo de perseveración, pasión y servicio". Y la alcaldesa, Patricia Cavada, ha hablado también de ese plus que tiene el comercio local: "Esa posibilidad de vivir la calle, de que la ciudadanía viva y comparta la calle".