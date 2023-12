El comedor El Pan Nuestro anima a colaborar con víveres en su zambomba solidaria en San Fernando

Habichuelas blancas, legumbres en general y aceite de oliva centran las necesidades de víveres que tiene el comedor social El Pan Nuestro y que pide a los ciudadanos que incluyan en sus aportaciones solidarias en estas fechas navideñas. En concreto, en la zambomba que organiza por tercera edición el Bodegón Andalucía e Islatel para el 15 de diciembre a las 19:30 horas.

"Es una convocatoria especial de Navidad", destaca su presidenta, Joaquina Luna, que agradece la implicación del establecimiento hostelero y su gerente, Alfonso García. La entrada para esta propuesta navideña y solidaria, que contará con la actuación del grupo Solera por Navidad, será una colaboración de alimentos para llenar las despensas de la entidad.

Su petición de habichuelas blancas responde a la escasez de este producto que tiene, dado que no suele ser habitual que se incluyan en los donativos de los ciudadanos. También demandan otras legumbres, como lentejas, aceite de oliva –que dado el precio que tiene mucha gente no se puede permitir, y que quienes acuden a recoger las raciones de comida piden en algunas ocasiones "un poquito"– y azúcar. No les hace falta por ahora zumos, porque suelen incluirse (como los yogures) en las mermas que diariamente recogen de los supermercados Aldi y Mercadona, esto es productos con fecha cercana de caducidad que El Pan Nuestro aprovecha.

"Con los productos navideños nos suele pasar que hasta el último momento parece que no vamos a recibir, pero se produce el milagro y al final tenemos para repartir", explica Luna. Esta mañana recibían una partida proveniente del Tercio de Armada (TEAR). Cada año entregan una bolsa con carne, puchero y dulces por Nochebuena y Navidad a las familias a las que ayudan. "Se suelen apuntar más en estas fechas", precisa.

En torno a una treintena de familias recibe cada día la comida que elabora El Pan Nuestro, algunas con hasta 6 o 7 raciones. "Son unas 150 raciones diarias", apunta la responsable de esta entidad. A eso se suman quienes acuden a las instalaciones para tomar el almuerzo en el comedor, que eran de media unas 30 personas hace unos meses y que ahora llegan a medio centenar. "No sé si por la crisis económica, si por la social. Mi opinión es que hay más gente en la calle, y que como la comida es tan buena vienen de otros sitios, como Cádiz, porque ellos mismos lo dicen", comenta.

La presidenta recuerda la trayectoria del comedor El Pan Nuestro, más de 32 años en los que han pasado de responder a las necesidades del barrio de La Casería, principalmente, desde unos locales de la zona hasta las dependencias que disponen en Fadricas dado que la ayuda creció. Atienden, deja claro, "todos los días del año, sin domingos ni fiestas" a personas en riesgo de exclusión, "y excluidos" para que tengan "una comida digna, higiene y ropa". "Cada vez son más personas", advierte. Por ello, agradece la implicación de los socios de la entidad y a la ciudadanía que responde cuando hacen llamamientos. "Pedimos que se hagan socios", anima. También cuentan con la colaboración de La Caixa, de la Diputación y del Ayuntamiento de San Fernando.