Los colegios Vedruna de la Bahía de Cádiz se unen en una peculiar ruta para celebrar el bicentenario de su fundadora

Participantes en la ruta Vedruna, en el colegio de las Carmelitas, el sábado

Los cuatro colegios Vedruna de la Bahía de Cádiz -El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y Cádiz- se han unido para celebrar el Bicentenario de su fundadora, Santa Joaquina de Vedruna, con una vistosa iniciativa que ha arrastrado a más de 300 participantes con una peculiar ruta a pie de más de 40 kilómetros.

Se trata del Sendero Vedruna Verde o la Ruta Vedruna Bahía de Cádiz, que ha sido una de las actividades centrales de las actividades conjuntas que los cuatro centros educativos llevan a cabo en el presente curso 2025-26 y que se puso en práctica en la jornada del pasado sábado.

La ruta -explican sus organizadores- tenía como objetivo conmemorar el Bicentenario "imitando a su fundadora" ya que Santa Joaquina de Vedruna "fue una mujer que estuvo en continuo movimiento".

La idea era sencilla, un recorrido a pie que, aprovechando los senderos existentes, uniera los cuatro centros Vedruna de la Bahía empezando en El Puerto de Santa María e hiciera escala en las demás localidades hasta finalizar en la capital gaditana.

Este peculiar camino comenzó así con una previa concentración a las 8.00 horas del sábado en el colegio de El Puerto, tras la que los participantes -más de 300 inscritos- emprendieron el recorrido de 41 kilómetros.

Así fue la ruta Vedruna por la Bahía

Durante el recorrido, se realizaro paradas y avituallamientos en puntos clave como el inicio del paseo Valdelagrana, el sendero Los Toruños, la residencia Vedruna de Puerto Real y el colegio Vedruna -las Carmelitas- de San Fernando, donde llegaron a primeras horas de la tarde para descansar y reponer fuerzas antes de afrontar el último tramo del recorrido. Fueron recibidos en un clima de lo más festivo.

La ruta estaba abierta tanto a niños como a familiares, quienes podían realizar el trayecto completo o bien incorporarse en los tramos que desearan.

Los participantes contaron incluso con un 'pasaporte' para sellar al modo de los que utilizan los peregrinos del Camino de Santiago.