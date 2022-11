El club de piragüismo da por perdida la temporada al no poder hacer uso del pantalán de La Magdalena, según Podemos San Fernando

Podemos San Fernando ha denunciado la situación en la que se encuentran "numerosos clubes de la práctica deportiva náutica", entre ellos Isla Kayak –con quienes se ha reunido la formación recientemente-, que han suspendido la temporada al no disponer de infraestructuras ni del pantalán adecuados para los entrenamientos y no haber podido hacer la pretemporada este pasado verano.

Teresa Porras, concejala de la formación, ha denunciado que en febrero el gobierno se comprometió con los clubes a trasladar el pantalán flotante que está a mitad del paseo de La Magdalena hacia la zona donde están las instalaciones provisionales del club de piragüismo, "pero a día de hoy, este traslado no se ha llevado a cabo".

Las obras del paseo -dice Podemos- impiden el acceso al pantalán y la rampa de hormigón colocada "es impracticable" porque la capa de verdín que se forma en la superficie la hace insegura, por lo que necesitan un pantalán que permita acceder al caño.

La concejala señala que la consecuencia de no tener un acceso seguro al caño es que el club "da por perdida la temporada" por no poder entrenar ni captar nuevos deportistas, criticando que el gobierno local "no ha sabido aprovechar" las condiciones y el "enclave privilegiado" que es San Fernando para la práctica de los deportes náuticos.

Porras ha recriminado que la ciudad esté "a la cola" con respecto al apoyo y fomento de estas actividades al contrario de lo que pasa con municipios vecinos "como Chiclana, que invierte en este deporte que, además de fomentar una práctica saludable, también atrae muchísimo turismo".

Podemos pide al gobierno que atienda las peticiones del club: un pantalán flotante para piraguas en la zona del comienzo del caño Zaporito con el caño Sancti Petri, una rampa de entrada para barcos de apoyo en entrenamientos y competiciones, un hangar para piraguas y una zona de taller de reparaciones de embarcaciones.

Además, piden mejorar las infraestructuras del club, en cuanto a vestuario, taquillas, sala de reuniones y un espacio para remolque. Unos espacios que servirían también para otros clubes que se dedican a actividades náuticas.