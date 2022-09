Las clases comienzan con el 98% del mantenimiento terminado, según el Ayuntamiento de San Fernando

El 98% de las incidencias notificada de albañilería, electricidad, carpintería y fontanería en los colegios de Infantil y Primaria de San Fernando ya ha sido atendido por el área de Infraestructuras del Ayuntamiento. Es la estimación que hace el gobierno isleño ante el inicio este lunes de las clases para el alumnado de estos ciclos.

Solo faltan unas incidencias en un par de instalaciones para la que existe el compromiso de nuevas labores, se especifica desde la administración. Se han completado además las tareas de resanado y pintura. En lo que respecta a los patios y jardines, solo quedan algunos repasos en centros educativos, por lo que está previsto que al final de la próxima semana haya podido culminar esta actuación que ha consistido en poda de mantenimiento del arbolado y recorte de arbustos, así como en el desbroce y limpieza de todas las zonas ajardinadas.

Estas cuestiones se analizaron en el encuentro que de cara al inicio del curso ha mantenido el concejal de Educación, Antonio Rojas, con los directores y directoras de los centros. El objetivo era pasar revista al estado de los colegios y tomar nota de la situación en la que se encuentran, así como conocer alguna nueva incidencia a la que hubiera que dar respuesta.

Durante el verano, recuerda la alcaldesa, Patricia Cavada, se ha desarrollado una actuación integral para la preparación de los colegios, en la que han estado implicadas diversas áreas municipales y empresas de servicios, coordinadas por la Concejalía de Educación, "para garantizar el mejor estado de las instalaciones educativas de cara a la vuelta a las aulas de los escolares con unos trabajos que se han consensuado con los equipos directivos", insiste el equipo de gobierno en un comunicado.

A las labores en las instalaciones se suman las ejecutadas en las inmediaciones como el pintado de pasos de peatones o la limpieza de imbornales por parte de la empresa del Agua, Hidralia, que pretende minimizar las incidencias que puedan provocar las precipitaciones.

Desde el gobierno se defiende la apuesta realizada con el aumento del 89% del gasto en los servicios y contratos vinculados a este mantenimiento: un 30% más en el contrato de pintado de colegios y edificios municipales, carpintería de madera que también cuenta con más fondos; o el de cerrajería y vidrios, que tiene un 28% más de presupuesto o el aumento del 30% del contrato de suministro de materiales o la mejora del contrato de limpieza con más horas para las trabajadoras.

Unas obras unos meses antes en el patio del colegio Camposoto, en el muro del Casería de Ossio o de emergencia en San Ignacio en la sede de la asociación de padres y en la fachada por seguridad se une a esta actuación ordinaria de mantenimiento de colegios. Además se revisaron las cubiertas y se limpiaron. Esta acción contrata, cuestiona la regidora, con "la falta de implicación por parte de la Junta de Andalucía para asumir su responsabilidad como administración competente en el ámbito educativo y desarrollar las inversiones que los centros educativos necesitan".

Pone de ejemplo el colegio San Ignacio "donde hemos asistido a un incumplimiento tras otro por parte de la Junta de Andalucía a pesar de las peticiones constantes de una actuación urgente por parte de la comunidad educativa y de este gobierno". Se han remitido cartas, apunta, a la Delegación Territorial de Educación, la Consejería, el presidente de la Junta o la nueva delegada territorial nada más tomar posesión del cargo. "Seguimos sin entender esta pasividad y esta falta de información. Existe un mutismo absoluto y a estas alturas no sabemos si se va a licitar la actuación necesaria, o si existe alguna intención de dar solución al grave problema del centro", se queja.

Hace unos días la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) criticaba que no se hubiera cumplido el compromiso para una actuación necesaria por el estado del colegio y advertía de que no dudarían en movilizarse si no se daba una solución rápida. En los próximos días mantendrá una reunión con Cavada, que asegura que "entendemos a los padres y madres del alumnado de este centro, porque ya debería haber alguna respuesta". También estará presenta la Federación Local de AMPAs. "Las actuaciones y mantenimientos periódicos que hacemos desde el Ayuntamiento ya no son suficientes", precisa.