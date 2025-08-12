El cine de verano familiar ‘Famcine’ ya suma un millar de espectadores en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha recordado que en estos días continúa el ciclo ‘Famcine’, con proyecciones de películas para toda la familia en el Castillo de San Romualdo. Esta iniciativa ha suscitado un considerable interés en las proyecciones anteriores, sumando entre ellas en torno a unos 1.000 espectadores. El ciclo ofrece una atractiva propuesta cultural y de ocio gratuita durante las noches de verano.

Así, desde la concejalía de Infancia, Juventud y Personas Mayores se ha seleccionado cintas de corte familiar que son proyectadas los miércoles en el patio del Castillo de San Romualdo. Las funciones comienzan todas a partir de las 22:00 horas y la entrada para las mismas es libre y gratuita hasta completar el aforo de este espacio.

Este ciclo forma parte del programa ‘Sun Fernando. Verano frente al mar’, una propuesta que está ofreciendo más de 150 actividades culturales, musicales, gastronómicas, deportivas y turísticas durante toda la temporada estival.

Nuevas proyecciones

Este miércoles se proyectará Del revés 2, una cinta que es la secuela de la exitosa película animada de Pixar. En ella, su protagonista, Riley, se enfrenta a una oleada de nuevas emociones.

El 20 de agosto será el turno de Pesadilla al rescate, en la que un grupo de jóvenes héroes en equipo para detener las pesadillas.

Y el 27 de agosto llegará Gru, mi villano favorito 4, en la que el protagonista y sus inseparables Minions se enfrentarán a un nuevo enemigo.