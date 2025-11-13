Cinco personas detenidas al intervenir una narcolancha en la Punta del Boquerón

Foto aérea de la Punta del Boquerón y, a la derecha, el poblado de Sancti Petri

La Guardia Civil de Cádiz ha informado de la detención de cinco hombres que viajaban a bordo de una embarcación de alta velocidad (EAV), de las utilizadas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la zona de la desembocadura del caño de Santi Petri, en concreto, en la Punta del Boquerón, en San Fernando.

La intervención se ha producido durante la madrugada del pasado miércoles, cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil detectó una embarcación que se aproximaba a la zona para, posiblemente, proveerse de suministros.

Como se ha detallado, el Instituto Armado se ha incautado en la Punta del Boquerón de una embarcación de alta velocidad de 12 metros de eslora y con cuatro motores y 300cv. También se han detenido a cinco varones de 28, 31, 46, 48 y 53 años de edad.

Lancha semirrígida en Algeciras

Aparece una lancha varada en la playa de Getares. / Erasmo Fenoy

Por otro lado, una lancha semirrígida de unos 8,5 metros de eslora, dotada de un potente motor, ha aparecido al amanecer de este jueves varada sobre la arena de la playa de Getares, en Algeciras, a escasos metros de la desembocadura del río Pícaro. Eran alrededor de las 6:30 de la mañana cuando los primeros operarios municipales de limpieza de playas, que iniciaban su jornada, dieron el aviso a las autoridades al percatarse de la embarcación.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y al Servicio Marítimo, para realizar las primeras inspecciones. Las fuentes consultadas confirman que la lancha fue remolcada con dificultad, debido a su tamaño y peso, con ayuda de los vehículos de la Delegación de Playas del Ayuntamiento de Algeciras, que colaboraron en la maniobra para despejar la arena.

Hay que recordar que desde que en 2018 se considera estas narcolanchas género prohibido, y no se acercan a las costas porque pueden ser intervenidas y se pueden enfrentar a un delito, pero la actividad de petaqueo todavía no se ha logrado que se considere como delictiva.