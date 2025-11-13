Detenido por conducir en sentido contrario y de madrugada durante 30 kilómetros por la A-4 sentido Cádiz

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo tras circular durante treinta y un kilómetros en sentido contrario por la autovía A-4, sentido Cádiz.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado jueves día 30 de octubre cuando la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Cádiz tuvo conocimiento, tras recibirse llamadas de usuarios de la vía alertando de la presencia de un turismo circulando en sentido contrario en la autovía A-4 (Sevilla-Cádiz), a la altura del kilómetro 666 entre Puerto Real y San Fernando, dirección Cádiz, por los carriles en sentido Sevilla.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de la Guardia Civil, ha llevado a cabo la detención del conductor del vehículo por dos supuestos delitos contra la Seguridad Vial, por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida de los demás usuarios, y otro por hacerlo bajo la influencia de alcohol recogidos respectivamente en los artículos 380 y 379 del Código Penal, castigado con las penas de prisión de seis a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, las mismas fueron entregadas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de los de Puerto Real.