Cinco despachos de arquitectura optan al proyecto de la piscina cubierta en San Fernando

Hasta cinco despachos de arquitectura han presentado sus ofertas para hacerse con la redacción del proyecto para la construcción de la piscina cubierta que el Ayuntamiento de San Fernando proyecta en la avenida Constitución, en el solar que se ubica justo al lado de la Comisaría de la Policía Nacional.

El contrato, que incluye también la dirección facultativa de las obras, se licitó el pasado mes de febrero por 210.294,77 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 7 meses. Así que a finales de año el Consistorio isleño podría tener sobre la mesa el proyecto de la piscina para afrontar el siguiente paso: la licitación de las obras, que -siempre que no haya dificultades- se llevaría a cabo a lo largo de 2027 coincidiendo con las próximas elecciones municipales.

Una vez concluido el periodo de presentación de ofertas, la mesa de contratación se ha reunido este jueves para proceder a la apertura de las ofertas presentadas.

La piscina de Constitución, pensada para dar cobertura a las necesidades deportivas del Club de Natación de San Fernando pero también para dotar a esta zona de San Fernando de un nuevo equipamiento, responde a uno de los principales compromisos electorales de la alcaldesa, Patricia Cavada. En octubre de 2024 -hace año y medio- la regidora anunció ya que el expediente para la redacción del proyecto estaba en manos del órgano de contratación para proceder a su licitación "en los próximos meses". Y ya entonces, después de que la propuesta se hubiese presentado a los responsables del club deportivo, se adelantó el coste que tendrá la nueva pisicina: hasta 5,5 millones de euros.

En San Fernando existen actualmente dos piscinas municipales cuya construcción se remonta a la década de los 90: la de Bahía Sur y la de La Magdalena. Ambas, se señala en los pliegos de contratación, están saturadas debido a la gran demanda que existe por parte de la población.