El centro de congresos de San Fernando acogerá el viernes las IV Jornadas de Misterio de la Isla de León

El viernes 5 de diciembre el centro de congresos de San Fernando será escenario de las IV Jornadas de Misterio de la Isla de León, un evento ya consolidado en el panorama cultural gaditano que invita a reflexionar sobre lo desconocido, lo oculto y lo inexplicable desde una perspectiva divulgativa y rigurosa.

Organizadas por la Asociación Cultural 'La Cara Oculta de', estas jornadas reúnen a tres voces destacadas del ámbito del misterio y la historia alternativa: Gema Marcos, investigadora y divulgadora especializada en fenómenos paranormales; Óscar Fábrega, escritor y ensayista conocido por su enfoque crítico y documentado sobre enigmas históricos; y Raquel Berenguel, comunicadora y experta en simbología y tradiciones esotéricas. La presentación correrá a cargo de José Antonio Aguilera, investigador paranormal, podcaster, conferenciante y colaborador de medios de información.

Bajo el lema Una cita con lo inexplicable, la historia oculta y los enigmas que nos rodean, el encuentro propone una tarde de charlas, análisis y diálogo en torno a temas que despiertan tanto la curiosidad como el debate: desde leyendas locales hasta fenómenos inexplicables, pasando por interpretaciones alternativas de la historia oficial.

La jornada comenzará a las 17:00 horas y el acceso será por invitación, con aforo limitado. Las entradas se podrán adquirir a través del siguiente enlace https://www.eventbrite.es/e/entradas-iv-jornadas-de-misterio-de-la-isla-de-leon-1967752209830?aff=oddtdtcreator

No obstante, aunque en Eventbrite llegase a estar todas las entradas dadas, podrán acceder al evento aquellos que lleguen antes, si faltasen visitantes que hayan adquirido su entrada por Eventbrite pero no asistan.

Como en ediciones anteriores, el evento tendrá también un componente solidario: se realizará una recogida de alimentos destinada a apoyar a colectivos vulnerables, en colaboración con las asociaciones Calor en la Noche y Huellas Urbanas, cuyos logotipos acompañan la imagen oficial del evento.

Las IV Jornadas de Misterio de la Isla de León se consolidan así como un espacio de encuentro entre divulgación, cultura y compromiso social, en el que lo misterioso se convierte en vehículo para la reflexión y la acción colectiva.