Celebrado en San Fernando el Campeonato Mundial de Kárate, con casi 800 participantes

Más de 800 deportistas, según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento de San Fernando, han participado este fin de semana en el XVIII Campeonato del Mundo de Karate do Shotokan que se ha celebrado en la ciudad. Un evento deportivo de carácter internacional que ha llegado de la mano de la Asociación Karatedo Tradicional y que ha vuelto a poner de manifiesto la capacidad de La Isla para acoger estas citas deportivas de primer nivel. De hecho, el campeonato internacional llega tras la previa celebración de los campeonatos nacionales y europeos en la ciudad.

La prueba se ha celebrado en las instalaciones municipales del pabellón Manuel Prado, en el complejo deportivo de Bahía Sur, entre el jueves 18 y domingo 21.

Inauguración del Campeonato Mundial de Kárate do Shotokan en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

En total, se registraron 752 inscripciones con la implicación de 54 árbitros y jueces internacionales. Entre los países participantes -casi 30- estuvieron Grecia, México, Portugal, Alemania, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Rumanía, entre muchos otros.

La competición deportiva en sí arrancó el viernes con las pruebas en la modalidad de cadete, tanto de kata como de kumité. En una intensa jornada el sábado reunió también a juveniles y júnior. Las actividades comenzaron a las 8.30 de la mañana y se prolongaron hasta las 20.00 horas. En el transcurso de la jornada se celebró la ceremonia de apertura, que contará con la participación del grupo de gimnasia rítmica de San Fernando, aportando un momento especial y festivo al campeonato.

El domingo fue el turno de las categorías sénior y veteranos, que disputaron sus encuentros desde las 8.30 de la mañana hasta las 20.00 horas, poniendo el broche final a un fin de semana de máxima competición y convivencia deportiva en San Fernando.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando se ha destacado el impacto económico que deja en la localidad este tipo de citas deportivas.