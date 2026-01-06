Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes

El Almirante de la Flota, José Enrique Delgado Roig, ha presidido este 6 de enero en las dependencias de la antigua Capitanía de San Fernando la celebración de la Pascua Militar, acto en el que en el nombre del Rey ha trasladado su felicitación a todos miembros de las Fuerzas Armadas en la zona.
1/24Pascua Militar en San Fernando/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
2/24Pascua Militar en San Fernando/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
3/24Pascua Militar en San Fernando/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
4/24Pascua Militar en San Fernando/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
5/24Pascua Militar en San Fernando/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
6/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
7/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
8/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
9/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
10/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
11/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
12/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
13/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
14/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
15/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
16/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
17/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
18/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
19/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
20/24Celebrada la Pascua Militar en San Fernando: las imágenes/D.C:
21/24Pascua Militar en San Fernando/ORP Armada San Fernando
22/24Pascua Militar en San Fernando/ORP Armada San Fernando
23/24Pascua Militar en San Fernando/ORP Armada San Fernando
24/24Pascua Militar en San Fernando/ORP Armada San Fernando