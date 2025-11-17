Cavada felicita a gimnastas del club de San Fernando por sus logros deportivos

Tras la doble victoria del conjunto cadete base en el Campeonato de Andalucía de Conjuntos y el Torneo Nacional Ciudad de Córdoba 'Lourdes Mohedano', el Club de Gimnasia Rítmica San Fernando recibió la semana pasada la visita de la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, que quiso felicitar personalmente a las jóvenes deportistas por sus logros deportivos y animarlas de cara a su próximo encuentro deportivo, el próximo día 21 en Castellón, donde competirá hasta 116 conjuntos de toda España, 11 de ellos de Andalucia.

El equipo de campeonas -formado por las gimnastas Macarena, Estrella, Ariadna, Luna y Julia, con sus entrenadoras, Rocío y Elena, a la cabeza- recibió con entusiasmo la visita de la regidora isleña y agradecieron el gesto.

Entrenamientos del Club de Gimnasia Rítima San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

La alcaldesa isleña no solo tuvo la oportunidad de compartir un rato con ellas sino también con otras gimnastas así como con las integrantes del club Gimnasia Rítmica Isla de León.

"He podido compartir un ratito con ellas, ver sus ensayos y felicitar a las útimas campeonas. Es todo un orgullo poder contar en nuestra ciudad con estos dos clubes que tanto hacen por el deporte, la gimnasia y la formación personal de decenas de niñas de San Fernando y de la provincia", comentó la alcaldesa en redes sociales.