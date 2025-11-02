El conjunto cadete base del Club de Gimnasia Rítmica de San Fernando se proclama campeón de Andalucía y del torneo nacional 'Lourdes Mohedano'

Tremenda alegría se ha llevado el Club de Gimnasia Rítmica de San Fernando tras su paso este fin de semana por Córdoba, donde se ha celebrado el Campeonato de Andalucía de Conjuntos y el Torneo Nacional Ciudad de Córdoba 'Lourdes Mohedano', que ha reunido a más de 1.300 participantes en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre.

La Isla, en esta cita, ha vuelto a dejar su impronta y el conjunto cadete base ha demostrado su buen hacer con una brillante participación que le ha llevado hasta lo más alto del podio.

Participación del conjunto cadete base del Club de Gimnasia Rítmica de San Fernando en Córdoba

El equipo de campeonas -formado por las gimnastas Macarena, Estrella, Ariadna, Luna y Julia, con sus entrenadoras, Rocío y Elena, a la cabeza- hecho doblete al proclamarse campeón de Andalucía y del 'Lourdes Mohedano'. Un doble triunfo con el que el club isleño ha hecho historia. Y toda una recompensa al esfuerzo y la constancia de estas jóvenes deportistas y de sus familiares, que son su más firme apoyo en esta carrera deportiva y que también, cómo no, estuvieron presentes en la cita de Córdoba para compartir la alegría de este doble premio.

Las campeonas, arropadas por sus familiares tras la victoria

En esta cita deportiva han participado equipos de Andalucía y del resto de España en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, júnior y sénior. Las edades de las deportistas comprendían desde los 6 hasta los 18 años. También se celebró la Copa Federación de Gimnasia Estética de Grupo.