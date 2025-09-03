Cavada relaciona los últimos datos de empleo con "la intensa agenda de eventos culturales, deportivos y turísticos" en San Fernando

Para el gobierno municipal de San Fernando, los últimos datos del paro -relativos al mes de agosto- ponen de manifiesto que la ciudad "continúa afianzando su posición como una de las ciudades más dinámicas en términos de empleo en la provincia de Cádiz". Así lo afirma en un comunicado en el que recuerda que, según los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el paro registrado en la ciudad se situó en 8.078 personas.

"Este descenso contrasta con la tendencia general en Andalucía y en la provincia, donde el paro ha experimentado un ligero aumento del 0,30% en la comunidad autónoma y también ha crecido en el conjunto gaditano. A nivel estatal, el desempleo subió en más de 22.000 personas en el mismo periodo", analiza.

En términos interanuales, prosigue, "la evolución en San Fernando es aún más positiva: en los últimos doce meses la ciudad ha reducido el paro en 696 personas, lo que equivale a un descenso del 7,93%". Y si se compara con 2015, la bajada alcanza el 42,17%, "lo que refleja un cambio de tendencia estructural en el mercado laboral isleño". San Fernando -señala- "también destaca en la Bahía, ya que en otros municipios el paro aumenta, mientras que en La Isla se mantiene".

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha valorado estos datos de forma muy positiva y ha señalado que "esta línea descendente es fruto de un modelo económico claro y coherente que hemos impulsado desde el Ayuntamiento, basado en la inversión pública y privada, el empleo, la transformación urbana y la diversificación de nuestra economía local".

El Ayuntamiento de San Fernando ha señalado que "la intensa agenda de eventos culturales, deportivos y turísticos celebrados este verano en San Fernando ha tenido un impacto directo en la creación de empleo temporal y en la dinamización de sectores clave como la hostelería, el comercio y los servicios".

"Gracias a esta estrategia de promoción y atracción de visitantes, la ciudad no solo ha reforzado su imagen como destino dinámico, sino que también ha contribuido de manera efectiva a la reducción del paro registrado en los últimos meses", señala.

En los últimos meses, expone también en el comunicado, la apertura de espacios empresariales como el Parque Comercial Janer o la expansión de Bahía Sur, el crecimiento del sector hostelero, así como el impulso del sector de la construcción y la consolidación del empleo industrial también han incidido en la actual coyuntura del empleo. En este aspecto incluye también el plan de empleo puesto en marcha por parte del Ayuntamiento para las mejoras en diferentes calles y edificios públicos.

"Con estos datos, San Fernando confirma que su estrategia de desarrollo económico y social está generando resultados reales y sostenibles, situando a la ciudad como un referente en creación de empleo en la provincia de Cádiz", afirma en su balance.