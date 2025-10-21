Cavada anuncia una reunión con Navantia en las próximas semanas para tratar la puesta en marcha de la Navantia Academy

En las próximas semanas, el Ayuntamiento de San Fernando y Navantia mantendrán una reunión con el objetivo de impulsar el desarrollo de la Navantia Academy, el proyecto anunciado diez días atrás por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para formar a los futuros profesionales del sector naval.

Así lo ha anunciado el equipo de gobierno en una nota en la que especifica que "el encuentro servirá para evaluar el impacto formativo y económico que este nuevo centro de formación tendrá tanto en el propio astillero como en la ciudad y para definir posibles fases y acciones de colaboración entre ambas instituciones".

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha subrayado en dicho comunicado que el futuro de Navantia "depende de la innovación y la formación avanzada, pilares estratégicos que permiten no solo consolidar la carga de trabajo actual, sino también apostar claramente por la diferenciación, incrementando la competitividad y atrayendo nueva carga de trabajo con proyectos nacionales e internacionales".

Tanto la Navantia Academy anunciada por Montero como el COEX, el Centro de Excelencia, que se inauguró el pasado día 10 vienen, según la regidora isleña, a reforzar el liderazgo de Navantia "como empresa de base tecnológica en la provincia de Cádiz". "Estas propuestas no solo consolidan la posición de la empresa en el ámbito nacional e internacional de la construcción naval, sino que también marcan un hito en la evolución de la formación profesional especializada, la innovación tecnológica y la competitividad del astillero", ha valorado.

Y en materia de innovación, advierte, "el Navantia Trainning Center (NTC) y las recientes inversiones en el Centro de Excelencia de Sistemas Navales (COEX San Fernando) sitúan a San Fernando como una referencia no solo nacional, sino también internacional en conocimiento, tecnología y sistemas aplicados a la construcción naval".

La Isla, afirma, "se consolida en la punta de lanza de la innovación en la construcción de buques" gracias a estas iniciativas y "al impulso del porpio astillero y a proyectos como el taller de unidades planas abiertas".

"Con la aportación de Navantia Sistemas y el COEX, la compañía alcanza en San Fernando la mayor concentración de ingenieros y profesionales tecnológicos de toda la provincia de Cádiz, reforzando así su liderazgo en el ámbito naval", resalta.

"De esta manera, la construcción naval en San Fernando trasciende la visión tradicional ligada exclusivamente a la fabricación de bloques o estructuras. Hoy, construir un buque significa mucho más: implica diseño avanzado, digitalización, integración de sistemas inteligentes, ingeniería de software, simulación virtual y tecnologías de defensa y sostenibilidad", afirma la alcaldesa en la nota de prensa.

"La industria naval del presente, y especialmente la que lidera Navantia desde San Fernando, se apoya en una base tecnológica e innovadora que redefine el propio concepto de astillero, transformándolo en un espacio de conocimiento y desarrollo de soluciones de alto valor añadido", continúa. "Ya no hablamos solo de fabricar barcos, sino de construir tecnología, innovación y futuro desde San Fernando. Este nuevo centro, que ha supuesto una inversión de 21 millones de euros, consolida el liderazgo de Navantia en la innovación, el desarrollo y la integración de soluciones tecnológicas en el ámbito naval".

"Ni la Junta, ni la universidad, ni la formación privada cubren las necesidades del sector"

Paralelamente, la formación constituye el segundo pilar fundamental para el futuro del astillero, refiere Cavada. "Esto pone de relevancia la importancia de la evolución de la escuela de aprendices en San Fernando, una iniciativa que garantiza la capacitación y certificación de profesionales altamente especializados, adaptados a las exigencias del sector naval y del mercado laboral local".

Navantia Academy -expone- "será un centro de formación profesional y aprendizaje vinculado al tejido industrial naval, orientado a capacitar personal cualificado para la industria de construcción naval y a facilitar la inserción laboral mediante prácticas".

Y añade que "ni la oferta educativa de la Junta de Andalucía, ni la universidad, ni la formación privada cubren por completo las necesidades específicas de los profesionales del sector naval en el astillero isleño y ahí es donde surge Navantia Academy".

"La proyección de Navantia en los próximos años contempla un incremento significativo de la demanda de profesionales especializados. Solo en los próximos ciclos, y como ejemplo de los muchos gremios implicados en la construcción naval, se prevé la necesidad de en torno a 700 soldadores y 457 caldereros, cifras que representan únicamente dos de los numerosos perfiles requeridos en los astilleros", explica la alcaldesa isleña.

"Este escenario evidencia que el mercado laboral actual no puede satisfacer plenamente la demanda, lo que refuerza el papel estratégico de Navantia Academy, que ofrece formación teórica, prácticas profesionales que capacitan para generar las condiciones de cara a continuar trabajando en la propia compañía y certificaciones específicas, asegurando la incorporación de nuevos talentos a la industria naval de la Bahía de Cádiz", abunda Cavada.

"Navantia Academy se consolida como un centro de formación integral, en el que convergen, además, otras fórmulas con convenios con la Junta de Andalucía, la Universidad de Cádiz y otras entidades educativas, garantizando una formación especializada y práctica que potencia la empleabilidad y la proyección profesional de los futuros trabajadores del astillero. Este modelo permite que los aprendices no solo adquieran competencias técnicas avanzadas, sino que también puedan integrarse de manera directa en los proyectos de Navantia, fortaleciendo así el desarrollo sostenible de la industria naval", subraya el Ayuntamiento en su nota.

"Con la consolidación de estos dos pilares estratégicos —innovación tecnológica a través del COEX y formación avanzada mediante la nueva Escuela de Aprendices (Navantia Academy) — el astillero isleño se posiciona como un referente indiscutible en el sector naval, impulsando la competitividad, el empleo especializado y el desarrollo económico de la provincia de Cádiz, “asegurando un futuro sólido y sostenible para la empresa y la ciudad", concluye el comunicado suscrito por la alcaldesa.