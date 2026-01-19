La Casa Natal de Camarón cumple ya 10 años abierta en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando volverá esta semana a plantarse en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) con la figura de Camarón de la Isla como reclamo y con los actos del 75 aniversario de su nacimiento que se prevén celebrar a lo largo de 2026 y que incluirán la primera edición de los Premios Camarón, que ya se promocionan desde el gobierno municipal como "los Goya del flamenco'.

Aunque la fecha -y las distintas actividades que se preparan de la mano de Universal Music, GTS, Westin Mayer y la familia del artista- coincide con otro aniversario vinculado al popular cantaor de inagotable fama. El 2026 se cumplirán también 10 años ya de la puesta en marcha del primer equipamiento cultural en torno a la figura de José Monje Cruz que se construyó en La Isla: la Casa Natal, en el número 29 de la calle Carmen, en el emblemático barrio de Las Callejuelas.

Bajo el nombre de 'Las Claves de Camarón', el espacio que se levanta sobre el antiguo patio de vecinos en el que nació y se crió el cantaor que revolucionó el flamenco intenta recrear un periodo de tiempo muy poco conocido de su vida, su infancia y juventud, etapas que, sin embargo, influyeron decisivamente en la gestación del artista, al igual que ese barrio de Las Callejuelas y, por supuesto, la propia Isla.

75 aniversario de Camarón, el Año de la Leyenda en San Fernando / Efe (Román Ríos)

Su visita -como ocurre con el Museo Camarón- es completamente gratuita. La Casa Natal abrió por primera vez sus puertas a las visitas en marzo de 2016 coincidiendo con la Semana Santa, si bien en enero -precisamente, en estas mismas fechas- estaba ya la obra completamente terminada y equipada. No hubo inauguración como tal, pero sí una visita oficial de la Diputación Provincial de Cádiz y del Ayuntamiento con todo el equipamiento a punto, que ejercio como tal. Eso fue el 15 de enero, apenas unos días antes de plantarse en FITUR, foro al que acudió La Isla con "el mito y la leyenda de Camarón" y con la apertura de la Casa Natal como principal reclamo.

La obra de la Casa Natal tuvo un presupuesto de 362.000 euros que aportó la Diputación en el marco del proyecto ‘Cádiz, Origen de las Culturas’, financiado en un 80% por FEDER y un 20% por el IEDT. Su puesta en marcha, sin embargo, no estuvo exenta de polémica ya que implicó el derribo del histórico patio de vecinos de la calle Carmen en el que nació y se crió Camarón -en deficientes condiciones de conservación- para levantar en su lugar un edificio de nueva factura. La Casa Natal, sin embargo, se ha asimilado como un recurso más de esa Ruta Camarón.