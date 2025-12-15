La Carrera Solidaria de la Divina Pastora de San Fernando cierra una nueva edición con éxito de participación

Hay carreras que van más allá de una clasificación y que ponen el poder de convocatoria del deporte al servicio de la solidaridad. Eso eso es lo que ocurre con la Carrera Solidaria de la Divina Pastora, que cada año organiza esta hermandad y que esta vez, además de con la ya habitual colaboración del Ayuntamiento de San Fernando, ha contado con el apoyo del CD San Fernando 1940. El pasado domingo tuvo lugar una nueva edición, y ya van once, de esta prueba deportiva, que cuenta por éxitos sus años.

Hay que recordar que lo recaudado durante esta carrera va íntegramente a parar a la campaña Reyes Magos Pastoreños. La prueba puso esta vez en la calle a más de 600 corredores, que completaron un recorrido de 6,5 kilómetros.

Es destacable como se ha hecho un sitio esta prueba en el calendario deportivo isleño y como se sitúa entre las favoritas de muchos debido a su ambiente festivo y solidario y a tener como marco las fechas navideñas. De hecho, es habitual encontrarse entre los participantes con personas disfrazadas. Sin ir más lejos, este año entre los corredores se encontraban personas caracterizadas como los Reyes Magos, el Niño Jesús, las uvas de Fin de Año o una botella de cava.

La carrera salió a las 10.30 horas de la plaza Sánchez de la Campa tras un simbólico corte de cinta en el que participaron el hermano mayor de la hermandad de la Divina Pastora, Manuel Mira; el presidente del CD San Fernando 1940, Ramón Rodríguez ‘Monchi’, y el concejal de Deportes, Antonio Rojas.

Monchi, Rojas y representantes de la hermandad durante el corte de cinta. / Antonio Zambonino

Los ganadores

En la categoría masculina el triunfo fue para Cristian López Muñoz, que sumó su tercera Divina Pastora con un tiempo de 20:27. El podio masculino estuvo completado por Jaime Rodríguez Aguilera, segundo con un tiempo de 21:04, y Juan José Jacinto Castro, con 21:53.

En la categoría femenina, Rocío Calatayud Carrero volvió a ganar por segundo año consecutivo, esta vez con un tiempo de 25:33. Victoria Sánchez-Ferragut y Marcel Reyes Pérez, fueron segunda y tercera, con tiempos respectivos de 26:45 y 26:58.