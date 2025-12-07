Abierto el plazo de preinscripción para la décima Fan Pin de San Fernando

Desde el pasado viernes los interesados en conseguir un dorsal para la décima edición de la Fan Pin, la carrera extrema de la Armada, pueden formalizar su preinscripción a través de la página de Cronosesca. El plazo permanecerá abierto hasta el mediodía del 15 de diciembre. Finalizado el proceso se publicará listado de personal preinscrito tanto en las pruebas general como juvenil, donde se indicará el identificador único de cada uno de los aspirantes. Hasta el 19 de diciembre se resolverán las posibles incidencias y el 22 de diciembre a las 12.00 horas se realizarán los sorteos de asignación de dorsales.

Estos sorteos consistirán en la selección mediante un medio independiente de un identificador único al azar, el cuál indicará el primer número asignado con dorsal, asignándose a continuación de forma correlativa el resto de dorsales hasta cubrir cupo según la prueba, general o juvenil. El personal que no consiga la asignación de dorsal será considerado reserva. Una vez finalizados el sorteo, los participantes con dorsal asignado recibirán notificación de ello, teniendo que formalizar su inscripción antes del 30 de diciembre de 2025, accediendo al enlace habilitado para tal efecto en Cronosesca

Se habilitarán tres modalidades para la prueba general (individual, binomio de superación y equipos) y uno para la prueba juvenil. Si el participante con dorsal asignado no formalizase el proceso de inscripción de forma satisfactoria será reasignado al siguiente número de preinscripción (reserva), procediéndose al comunicado de la baja del proceso al afectado y la comunicación al participante (reserva) de la asignación de dorsal.

No estará permitida la cesión de dorsal entre participantes, por lo que aquel que formalice la inscripción y decida por algún motivo no participar deberá comunicarlo a la organización. La plaza se asignará al siguiente en la lista de reservas. Si algún participante tratará de hacer la prueba con un dorsal cedido no estaría asegurado, con lo que eximiría a la organización de toda responsabilidad.