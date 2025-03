El Carnaval de San Fernando resucita en plena Cuaresma

San Fernando/Dos caras –como algunas personas, que diría Galdós– ha mostrado La Isla durante este fin de semana en el que la persistente lluvia de los últimos días ha dado al fin una tregua para disfrutar del sol y de la calle. De un lado, el Carnaval, que ha vuelto a latir con fuerza en ese gran escenario municipal que es la plaza del Rey después de 12 días y tras el aplazamiento de toda la programación a causa del mal tiempo. Y, de otro, una pujante Cuaresma que abre paso ya a un nuevo Domingo de Ramos con sus pregones, sus conciertos, sus carteles, sus vía crucis, sus ensayos de cargadores...

Dos facetas de La Isla que, por ejemplo, en la noche del viernes convivieron en menos de 200 metros de diferencia, la distancia que hay entre el Teatro de las Cortes –que acogió el Pregón de la Madrugá– y el escenario de la Plaza del Carnaval, donde actuó la chirigota del Yuyu. Pero no crean que estas dos versiones de la ciudad, por mucho que hayan dado pie a llamativos contrastes en estos días de batiburrillo y de parte meteorológico, son rivales o antagónicas. O que hay una línea divisoria entre una y otra que no se puede cruzar. En general parece que San Fernando no tiene demasiados complejos en este sentido: ahí están algunas hermandades detrás de las barras de las carpas que tienen las peñas o el ambiente carnavalero que muestra también este fin de semana el patio del colegio de La Salle de la mano de Cristo Rey. Y, por supuesto, el ambientazo que se ha marcado la plaza del Rey con algunas de las actuaciones más sonadas de la programación de este fin de semana.

Actuación de la chirigota 'Por si acaso... las precavidas', este sábado en la plaza del Rey de San Fernando / Jesús Marín

Eso sí, aunque la agenda cofrade resulta especialmente intensa y ya pone nervioso a más de uno, el protagonismo en la calle hay que reconocer que es –por ahora– para la gran fiesta gaditana, que reina en el centro en un sábado 'fuerte' por el que han desfilado algunas de las agrupaciones más punteras de la fiesta. Quizás, haya sido el día en el que más se ha notado esa apuesta del Ayuntamiento de San Fernando por redoblar la calidad de la programación de la mano de los grandes nombres propios del Carnaval. No ha faltado ni uno.

Pero vayamos por partes. San Fernando se reenganchó a la fiesta en la tarde-noche del viernes tras la suspensión y aplazamiento de todas las actuaciones previstas para el fin de semana anterior, lo que ha llevado al Consistorio a prolongar el Carnaval de manera extraordinaria con la intención de eludir las persistentes lluvias que desde hace días azotan la Bahía y la localidad.

La Plaza del Carnaval de San Fernando, este sábado / Jesús Marín

El regreso a la plaza del Rey –o Plaza del Carnaval– 12 días después de la actuación de la última agrupación que pisó el gran escenario, fue más frío de lo esperado y la respuesta de público estuvo lejos de igualar al brillante estreno carnavalero que se pudo ver en el primer fin de semana. Hubo además cambios sobrevenidos en la hora de las actuaciones –entre ellas, la de la chirigota del Yuyu, que salió al escenario una hora antes– que afectaron a la programación de la jornada.

Con todo, las actuaciones de este viernes sirvieron para abrir boca en este fin de semana 'extra' de Carnaval. Además de 'Los James Bond que da gloria verlos', por el epicentro carnavalero de La Isla pasaron 'Los muchachos del congelao', la chirigota del Canijo; el coro de San Fernando 'La suerte de Cádiz', 'Los animaos', la chirigota del Búho y el coro de Luis Rivero, 'Cádiz, el show'.

Mucho mejor ha ido la cosa en la jornada de este sábado, en la que el buen tiempo –después de tantos días de lluvia– y el gancho de actuaciones como la comparsa de Martínez Ares, la chirigota del Selu o el cuarteto del Gago han vuelto a abarrotar la plaza, que ha mostrado de nuevo su mejor cara desde primeras horas de la tarde.

La jornada se ha abierto con una exhibición de tanguillos de Cádiz a cargo de las academias de baile locales, una actividad que estaba prevista para el pasado 28 de Febrero, Día de Andalucía, pero que tuvo que aplazarse igualmente a causa del mal tiempo. Y ha seguido luego con 'Por si acaso... las precavidas' y 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus'. Cuando a las tres de la tarde la comparsa de Martínez Ares subió al escenario la plaza estaba en plena ebullición. Y todavía quedaba el cuarteto del Gago o la actuación de la comparsa 'La Valla', de Marta Ortiz, incluida entre los actos del 8M isleño.

El fin de semana 'extra' del Carnaval isleño llegará este domingo a su término con la tradicional cabalgata, que saldrá de la avenida Constitución a las 12.00 horas para seguir a continuación por la carretera de Camposoto, Luis Milena y la calle Real hasta llegar a la plaza del Rey, donde finalizará. Allí habrá también actuaciones desde las 14.00 hasta las 20.00 horas. Para despedirse a lo grande.