Carmen Calvo reflexiona en San Fernando sobre la mujer y las constituciones

“Esta sala tuvo la suerte de ser el escenario físico donde los diputados que debatieron la Constitución de 1812 se reunieron previamente, en 1810, para definir el juramento que daría inicio a esa sesión de Cortes Extraordinarias. Posteriormente, se fueron a la Iglesia Mayor, donde hicieron el juramento, y luego al Teatro de las Cortes, donde se iniciaron las sesiones. Por eso es todo un regalo contar aquí con estas invitadas para hablar sobre las mujeres y las constituciones”, así daba la bienvenida la alcaldesa, Patricia Cavada, en la sala capitular del Ayuntamiento a las participantes y los asistentes de la jornada Las Mujeres y las Constituciones: de San Fernando a Madrid, que ha tenido lugar este martes. Una interesante propuesta con la que la ciudad reivindicaba su papel en la historia del constitucionalismo español.

Pero sin duda, la miel en los labios de este encuentro, que abarrotó la sala capitular del Ayuntamiento, se dejó para el final. Con una clausura que corrió a cargo de un rostro bien conocido: Carmen Calvo. La actual presidenta del Consejo de Estado y antigua vicepresidenta del Gobierno puso el broche de oro a una tarde cargada de necesarios vistazos al pasado, reivindicaciones de avances logrados desde el feminismo y reflexiones sobre el futuro y lo mucho que aún queda por conseguir. Tampoco hay que olvidar que la invitada sabe mucho sobre lo que ayer se abordó en San Fernando, ya que también es doctora en Derecho Constitucional

Antes de dirigirse a una atenta audiencia, Calvó contó con unas teloneras de excepción, ya que el grueso de la jornada consistió en un debate sobre la reforma constitucional en el que, con la abogada Concepción Gutiérrez del Castillo como moderadora, participaron Isabel Ramos y Yolanda Gómez.

Ramos, además de doctora en Derecho y en Historia, es profesora universitaria y fue decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén entre 2016 y 2024. Por su parte, Gómez es catedrática de Derecho Constitucional y fue directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

En su cierre, Carmen Calvó reflexionó sobre numerosos asuntos que ocupan y preocupan a la sociedad española y que afectan, de especial manera, a las mujeres del país. Entre estos se encuentran la violencia machista, el derecho al aborto, el problema de la prostitución, la resistencia de algunos hombres a los necesarios cambios, la urgencia de que el lenguaje plasme la nueva realidad de la mujer, el papel colaborador del hombre en muchos de los retos planteados y, sobre todo, el encaje que estos retos tienen en la Constitución.

Cavada y Calvo, junto al resto de las participantes de la jornada. / J.A.S.B.

“Libres de casarnos o no, de romper la relación o no o de ser madres o no. Esa libertad la tenían antes los hombres, nosotras no, y una sociedad democrática debe reconocer la libertad de una mujer”, afirmaba la ex vicepresidenta del Gobierno, que recordaba que la mayoría de las víctimas mortales de la violencia machista habían roto su relación y lamentaba como aún, más allá de cuestiones generacionales, se intentaba normalizar cierta violencia.

La presidenta del Consejo de Estado también aseguró que “los estereotipos de poder siguen siendo todos masculinos”. “Los decibelios de la voz masculina aún se identifican con el poder y la autoridad”, indicó.

Calvo recalcó que “con el idioma hay que hacer un esfuerzo para que con palabras nuevas las mujeres se vean reflejadas en la nueva realidad”. La ponente incluso relató como desde la propia Academia de la Lengua Española (RAE) no se facilitaban las cosas y lamentó que la cultura popular “blanquease la palabra zorra” a través de eventos como Eurovision.

“Este país se tiene que parecer más a nosotras, porque se parece mucho a los hombres”, subrayaba la antigua vicepresidenta, que condenaba que aún se cuestionase el ascenso laboral o profesional de cada mujer.

En definitiva, Calvó cerró un acto municipal que se saldó con éxito y que invitó a los presentes a reflexionar sobre la realidad de la mujer en el país.