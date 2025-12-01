Carmen Calvo clausurará en San Fernando una jornada sobre el papel de la mujer en las constituciones

El Ayuntamiento de San Fernando celebrará el próximo 9 de diciembre, bajo el título 'Las Mujeres y las Constituciones: de San Fernando a Madrid' y en el marco de la celebración del aniversario de la Constitución de 1978, unas jornadas con las que la ciudad reivindica su papel en la historia del constitucionalismo español. Además, la intención es que este foro de diálogo sirva "para abrir un espacio de reflexión sobre la Carta Magna desde una perspectiva feminista e igualitaria".

Para ello, esta cita reunirá en la Sala Capitular del edificio consistorial a un grupo destacado de expertas juristas comprometidas con incorporar la mirada de las mujeres en la Constitución y con reconocer la aportación de las mujeres antifascistas a la Democracia española.

La apertura correrá a cargo de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y la cita será clausurada por Carmen Calvo. Doctora en Derecho Constitucional, ex vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo es una figura clave en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad.

Cartel anunciador del acto 'La mujer y las constituciones', que se celebrará en San Fernando

La jornada contará con la participación de referentes en el debate sobre la reforma constitucional como Isabel Ramos Vázquez y Yolanda Gómez Sánchez, bajo la moderación de la abogada Concepción Gutiérrez del Castillo. Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional y ex directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, es especialista en derechos fundamentales, igualdad de género y bioética.

Por su parte, Isabel Ramos Vázquez, doctora en Derecho y en Historia, es profesora universitaria con amplia trayectoria investigadora internacional y fue decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén entre 2016 y 2024.

En palabras de la alcaldesa de San Fernando, "es todo un privilegio que San Fernando vaya a ser la sede de una de las reuniones de este grupo de trabajo, consolidándose como un referente en la defensa de los valores democráticos, la igualdad y el pensamiento constitucional contemporáneo".

"Es la línea en la que trabajamos en conmemoraciones como el 24 de septiembre o el 10 de noviembre, recordando nuestra peso en la historia, pero también trabajando por la consolidación efectiva de los derechos de los que disfrutamos, y sembrando las semillas del futuro para que no sea pongan en riesgo”" ha añadido Cavada.

"Con esta jornada se pretende abrir un debate que dé respuestas al hecho de que, pese a los indiscutibles avances en el reconocimiento y tutela de los derechos de las mujeres, la realidad es que todavía no se ha podido erradicar la desigualdad que aún persiste", incide la regidora isleña.

"La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres tiene todavía objetivos por cumplir, y este desafío debe acometerse desde el Derecho y por el Derecho, de la mano de estas expertas juristas que debatirán y analizarán la cuestión desde San Fernando”, ha añadido Cavada.

La jornada será también retransmitida en directo por los canales oficiales del Ayuntamiento de San Fernando.