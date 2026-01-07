La campaña 'Ningún niño sin juguetes' puso sus Reyes a más de 500 niños en San Fernando

Objetivo cumplido. Un año más, la Asociación de Reyes Magos ha logrado que la ilusión esté presente en todos los hogares de San Fernando en la mañana del 6 de enero y que todos los niños, por precaria que sea la situación económica de la familia, puedan disfrutar de sus regalos en este día tan especial en el que se echa el cierre a las fiestas navideñas.

Las cifras oficiales todavía no están disponibles, aunque hay un balance general: más de 500 niños se han atendido en estas Navidades con la campaña ''Ningún niño sin juguetes'. Y todos ellos han recibido un lote de varios regalos acordes a su edad, juguetes nuevos y de calidad. La entidad, de hecho, se muestra muy satisfecha con los resultados. Y también con el desarrollo de esta veterana campaña solidaria, que este año ha mejorado su gestión.

La respuesta ciudadana -afirman- ha vuelto a ser impresionante, como acostumbra a ocurrir en San Fernando. De hecho, no existe otra campaña solidaria en la localidad que suscite un respaldo tan generalizado entre la ciudadanía.Y a ello se suman el resultado de iniciativas como el Torneo de Pádel o la Feria de Cortadores de Jamón, que son vitales para el sostén económico de 'Ningún niño sin juguetes'. Así que desde la asociación se agradece la enorme colaboración ciudadana.

El número de menores atendido con esta campaña -que se coordina con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Fernando- ha descendido en la localidad con respecto a las pasadas Navidades, en las que prácticamente se rozaron los 900 niños atendidos. Varios son los factores que influyen en este descenso -mejora de la situación económica, descenso de la natalidad...- pero fundamentalmente se debe a la mejor regulación que ha supuesto la implantación de las tarjetas monedero de servicios sociales, que han cambiado en general toda la gestión de todos los recursos y que se han aplicado también como referencia a esta campaña garantizando así que los beneficiarios son exclusivamente familias vulnerables de la localidad.

Aún así, expone la Asociación de Reyes Magos, se han atendido también casos extremos de los que se ha tenido conocimiento fuera del plazo de solicitudes para que ningún niño se quedara sin regalos, algo que suele ser ocurrir cada año.

El reto, de cara a futuras campañas, es poder atender las solicitudes de manera personalizada, es decir, dar respuesta en la medida de lo posible a las peticiones que los niños realicen en sus cartas a los Reyes Magos (al menos en uno o dos de los juguetes). Para eso se están estudiando varias fórmulas que podrían implantarse.

La Asociación de Reyes Magos, por otro lado, se muestra encantada con el resultado de la Cabalgata de la Ilusión que el pasado 5 de enero recorrió las calles de la ciudad y que ha sido también una de las más ambientadas de los últimos años en la localidad.