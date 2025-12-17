Navidad de 2003: plaza de la Iglesia
Navidad de 2003: plaza de la Iglesia / Rioja

Así ha cambiado la Navidad en San Fernando en 30 años

Repasamos la decoración navideña de La Isla a lo largo de las tres últimas décadas: de aquellos arcos de luces de la calle Real al gigantesco árbol de la plaza del Rey y el tiovivo en el Ayuntamiento

Eran otros tiempos y apenas con unas cuantas bombillas todos nos dábamos por satisfechos. De los populares arcos de luces que decoraban majestuosamente la calle Real cuando todavía tenía tráfico al gigantesco árbol de la remodelada plaza del Rey y del escueto letrero de 'Feliz Navidad' en la plaza de la Iglesia al tiovivo o a los cascanueces que se han utilizado para decorar la fachada del Ayuntamiento de San Fernando. Los adornos lumínicos y la decoración ha cambiado mucho con el paso de los años y también la manera en la que los isleños viven las fiestas. Os proponemos un peculiar viaje al pasado no exento de nostalgia para recordar cómo eran las Navidades pasadas en San Fernando. Verán lo que hemos cambiado...

Alumbrado navideño de la calle Real en 1996
1/57 Alumbrado navideño de la calle Real en 1996 / Rioja
Navidad de 1996: alumbrado en la calle Rosario
2/57 Navidad de 1996: alumbrado en la calle Rosario / Rioja
Navidad de 1996 en San Fernando
3/57 Navidad de 1996 en San Fernando / Rioja
Navidad de 1997 en San Fenrando: calle Real
4/57 Navidad de 1997 en San Fenrando: calle Real / Rioja
Navidad de 1997: calle Rosario
5/57 Navidad de 1997: calle Rosario / Rioja
Navidad de 1998: calle Real
6/57 Navidad de 1998: calle Real / Rioja
Navidad de 1998: plaza de la Iglesia en San Fernando
7/57 Navidad de 1998: plaza de la Iglesia en San Fernando / Rioja
Navidad de 1999: calle Real
8/57 Navidad de 1999: calle Real / Rioja
Navidad de 1999: calle Real
9/57 Navidad de 1999: calle Real / P.M.
Navidad de 1999: el tren de Acosafe y el alumbrado de la calle Real
10/57 Navidad de 1999: el tren de Acosafe y el alumbrado de la calle Real / Rioja
Navidad del año 2000: los arcos que alumbraban la calle Real
11/57 Navidad del año 2000: los arcos que alumbraban la calle Real / Rioja
Navidad del año 2000: calle Rosario
12/57 Navidad del año 2000: calle Rosario / Rioja
Navidad del año 2001: calle Real
13/57 Navidad del año 2001: calle Real / Rioja
Navidad de 2002: calle Rosario
14/57 Navidad de 2002: calle Rosario / Rioja
Navidad de 2023: plaza de la Iglesia
15/57 Navidad de 2003: plaza de la Iglesia / Rioja
Navidad de 2003: plaza de la Iglesia
16/57 Navidad de 2003: plaza de la Iglesia / Rioja
Navidad de 2005: San Fernando presume por primera vez de un gigantesco árbol de Navidad
17/57 Navidad de 2004: San Fernando presume por primera vez de un gigantesco árbol de Navidad / Rioja
Navidad de 2005: calle Real
18/57 Navidad de 2005: calle Real / E.P.
Navidad de 2006: plaza de la Iglesia
19/57 Navidad de 2006: plaza de la Iglesia / E.P.
Navidad de 2006: el belén junto al árbol de Navidad
20/57 Navidad de 2006: el belén junto al árbol de Navidad / E.P.
Navidad de 2006: plaza del Rey y Ayuntamiento
21/57 Navidad de 2006: plaza del Rey y Ayuntamiento / Rioja
Navidad de 2007, una imagen de la calle Rosario
22/57 Navidad de 2007, una imagen de la calle Rosario / E.P.
Navidad de 2007: alameda Moreno de Guerra
23/57 Navidad de 2007: alameda Moreno de Guerra / Rioja
Navidad 2007: calle Rosario
24/57 Navidad 2007: calle Rosario / E.P.
Navidad de 2008: calle Real
25/57 Navidad de 2008: calle Real / E.P.
Navidad de 2008: Bahía Sur
26/57 Navidad de 2008: Bahía Sur / Rioja
Navidad de 2009: calle Real
27/57 Navidad de 2009: calle Real / Rioja
Navidad de 2009: plaza del Rey
28/57 Navidad de 2009: plaza del Rey / Rioja
Navidad de 2010: plaza de la Iglesia
29/57 Navidad de 2010: plaza de la Iglesia / E.P.
Navidad de 2011: plaza de la Iglesia
30/57 Navidad de 2011: plaza de la Iglesia / Rioja
Navidad 2012: calle San Rafael
31/57 Navidad 2012: calle San Rafael / E.P.
Navidad de 2013: arcos en la calle Real
32/57 Navidad de 2013: arcos en la calle Real / Rioja
Navidad de 2014: calle Rosario
33/57 Navidad de 2014: calle Rosario / Rioja
Navidad de 2014: calle Real
34/57 Navidad de 2014: calle Real / Rioja
Navidad de 2015: calle San Rafael
35/57 Navidad de 2015: calle San Rafael / Rioja
Navidad 2015: calle Rosario
36/57 Navidad 2015: calle Rosario / Rioja
Navidad de 2016: calle Rosario
37/57 Navidad de 2016: calle Rosario / Román Ríos
Navidad de 2016: calle Real
38/57 Navidad de 2016: calle Real / Román Ríos
Navidad de 2017: calle Rosario
39/57 Navidad de 2017: calle Rosario / Román Ríos
Navidad de 2017: plaza del Rey
40/57 Navidad de 2017: plaza del Rey / Román Ríos
Navidad de 2018: plaza del Rey y Ayuntamiento
41/57 Navidad de 2018: plaza del Rey y Ayuntamiento / Román Ríos
Navidad 2019: calle Rosario
42/57 Navidad 2019: calle Rosario / Román Ríos
Navidad 2019: plaza del Rey y Ayuntamiento
43/57 Navidad 2019: plaza del Rey y Ayuntamiento / Román Ríos
Navidad 2019: plaza de la Iglesia
44/57 Navidad 2019: plaza de la Iglesia / Román Ríos
Navidad de 2020: calle Real
45/57 Navidad de 2020: calle Real / Sonia Ramos
Navidad de 2020: decoración del Ayuntamiento con cascanueces
46/57 Navidad de 2020: decoración del Ayuntamiento con cascanueces / Sonia Ramos
Navidad de 2020: plaza del Rey
47/57 Navidad de 2020: plaza del Rey / Sonia Ramos
Navidad de 2022: plaza de la Iglesia
48/57 Navidad de 2021: plaza de la Iglesia / D.C.
Navidad 2022: plaza de la Iglesia
49/57 Navidad 2022: plaza de la Iglesia / Lourdes de Vicente
Navidad de 2022: Ayuntamiento
50/57 Navidad de 2022: Ayuntamiento / Lourdes de Vicente
Navidad de 2023: plaza del Rey y Ayuntamiento
51/57 Navidad de 2023: plaza del Rey y Ayuntamiento / Jesús Marín
52/57 Navidad de 2023 / Jesús Marín
Navidad de 2024: plaza del Rey
53/57 Navidad de 2024: plaza del Rey / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
54/57 Navidad de 2024: plaza del Rey / Ayuntamiento San Fernando
55/57 Navidad de 2025 / Lourdes de Vicente
Encendido del alumbrado navideño en San Fernando
56/57 Navidad de 2024: decoración de la fachada del Ayuntamiento / Ayuntamiento San Fernando
57/57 Navidad de 2025: un tiovivo en el atrio del Ayuntamiento / Lourdes de Vicente

