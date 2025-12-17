Así ha cambiado la Navidad en San Fernando en 30 años

Eran otros tiempos y apenas con unas cuantas bombillas todos nos dábamos por satisfechos. De los populares arcos de luces que decoraban majestuosamente la calle Real cuando todavía tenía tráfico al gigantesco árbol de la remodelada plaza del Rey y del escueto letrero de 'Feliz Navidad' en la plaza de la Iglesia al tiovivo o a los cascanueces que se han utilizado para decorar la fachada del Ayuntamiento de San Fernando. Los adornos lumínicos y la decoración ha cambiado mucho con el paso de los años y también la manera en la que los isleños viven las fiestas. Os proponemos un peculiar viaje al pasado no exento de nostalgia para recordar cómo eran las Navidades pasadas en San Fernando. Verán lo que hemos cambiado...
1/57Alumbrado navideño de la calle Real en 1996/Rioja
2/57Navidad de 1996: alumbrado en la calle Rosario/Rioja
3/57Navidad de 1996 en San Fernando/Rioja
4/57Navidad de 1997 en San Fenrando: calle Real/Rioja
5/57Navidad de 1997: calle Rosario/Rioja
6/57Navidad de 1998: calle Real/Rioja
7/57Navidad de 1998: plaza de la Iglesia en San Fernando/Rioja
8/57Navidad de 1999: calle Real/Rioja
9/57Navidad de 1999: calle Real/P.M.
10/57Navidad de 1999: el tren de Acosafe y el alumbrado de la calle Real/Rioja
11/57Navidad del año 2000: los arcos que alumbraban la calle Real/Rioja
12/57Navidad del año 2000: calle Rosario/Rioja
13/57Navidad del año 2001: calle Real/Rioja
14/57Navidad de 2002: calle Rosario/Rioja
15/57Navidad de 2003: plaza de la Iglesia/Rioja
16/57Navidad de 2003: plaza de la Iglesia/Rioja
17/57Navidad de 2004: San Fernando presume por primera vez de un gigantesco árbol de Navidad/Rioja
18/57Navidad de 2005: calle Real/E.P.
19/57Navidad de 2006: plaza de la Iglesia/E.P.
20/57Navidad de 2006: el belén junto al árbol de Navidad/E.P.
21/57Navidad de 2006: plaza del Rey y Ayuntamiento/Rioja
22/57Navidad de 2007, una imagen de la calle Rosario/E.P.
23/57Navidad de 2007: alameda Moreno de Guerra/Rioja
24/57Navidad 2007: calle Rosario/E.P.
25/57Navidad de 2008: calle Real/E.P.
26/57Navidad de 2008: Bahía Sur/Rioja
27/57Navidad de 2009: calle Real/Rioja
28/57Navidad de 2009: plaza del Rey/Rioja
29/57Navidad de 2010: plaza de la Iglesia/E.P.
30/57Navidad de 2011: plaza de la Iglesia/Rioja
31/57Navidad 2012: calle San Rafael/E.P.
32/57Navidad de 2013: arcos en la calle Real/Rioja
33/57Navidad de 2014: calle Rosario/Rioja
34/57Navidad de 2014: calle Real/Rioja
35/57Navidad de 2015: calle San Rafael/Rioja
36/57Navidad 2015: calle Rosario/Rioja
37/57Navidad de 2016: calle Rosario/Román Ríos
38/57Navidad de 2016: calle Real/Román Ríos
39/57Navidad de 2017: calle Rosario/Román Ríos
40/57Navidad de 2017: plaza del Rey/Román Ríos
41/57Navidad de 2018: plaza del Rey y Ayuntamiento/Román Ríos
42/57Navidad 2019: calle Rosario/Román Ríos
43/57Navidad 2019: plaza del Rey y Ayuntamiento/Román Ríos
44/57Navidad 2019: plaza de la Iglesia/Román Ríos
45/57Navidad de 2020: calle Real/Sonia Ramos
46/57Navidad de 2020: decoración del Ayuntamiento con cascanueces/Sonia Ramos
47/57Navidad de 2020: plaza del Rey/Sonia Ramos
48/57Navidad de 2021: plaza de la Iglesia/D.C.
49/57Navidad 2022: plaza de la Iglesia/Lourdes de Vicente
50/57Navidad de 2022: Ayuntamiento/Lourdes de Vicente
51/57Navidad de 2023: plaza del Rey y Ayuntamiento/Jesús Marín
52/57Navidad de 2023/Jesús Marín
53/57Navidad de 2024: plaza del Rey/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
54/57Navidad de 2024: plaza del Rey/Ayuntamiento San Fernando
55/57Navidad de 2025/Lourdes de Vicente
56/57Navidad de 2024: decoración de la fachada del Ayuntamiento/Ayuntamiento San Fernando
57/57Navidad de 2025: un tiovivo en el atrio del Ayuntamiento/Lourdes de Vicente