Así ha cambiado la Navidad en San Fernando en 30 años

Eran otros tiempos y apenas con unas cuantas bombillas todos nos dábamos por satisfechos. De los populares arcos de luces que decoraban majestuosamente la calle Real cuando todavía tenía tráfico al gigantesco árbol de la remodelada plaza del Rey y del escueto letrero de 'Feliz Navidad' en la plaza de la Iglesia al tiovivo o a los cascanueces que se han utilizado para decorar la fachada del Ayuntamiento de San Fernando. Los adornos lumínicos y la decoración ha cambiado mucho con el paso de los años y también la manera en la que los isleños viven las fiestas. Os proponemos un peculiar viaje al pasado no exento de nostalgia para recordar cómo eran las Navidades pasadas en San Fernando. Verán lo que hemos cambiado...