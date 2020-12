El conflicto 'Camarón' sube de tono

En ese cruce mutuo de acusaciones lo que interesa es saber si el convenio firmado hace 6 años da cobertura a la apertura del Museo Camarón o, como sostiene la familia, no es sino un punto de partida a desarrollar con otros acuerdos que todavía no se han producido y de los que el Ayuntamiento –según su versión– parece rehuir.

Lo cierto es que la rehabilitación del palacio isabelino de la calle Real –un edificio que presenta un ruinoso estado– no hubiese sido ni más barata ni menos complicada. Por eso mismo el Ayuntamiento se decantó por levantar el Museo en otro espacio en el que podía partir de cero, lo que siempre es mucho más fácil. Y el legado, al menos antes de ser trasladado al Museo, no ha estado almacenado durante años en una nave municipal sino resguardado en otras dependencias del Ayuntamiento –con vigilancia y seguridad– que nunca se han querido hacer públicas, precisamente, para garantizar la protección de la colección. Este periódico pudo comprobarlo al hacer un reportaje sobre esa herencia de Camarón al cumplirse dos años del convenio.

Un Museo que tendrá que solventar este problema antes de abrir sus puertas

A pesar de las alusiones directas a la alcaldesa, el Ayuntamiento isleño optó ayer por no hacer declaraciones tras el nuevo comunicado lanzado por la familia de Camarón para no añadir leña al fuego al conflicto en torno al acuerdo económico para el uso de la marca y de los derechos de imagen del artista de cara a la próxima apertura del Museo que se ha levantado junto a la Venta de Vargas, cuyas obras ya han terminado.

El Consistorio, que ha recurrido a los servicios del bufete especializado Menta Abogados, ha optado esta vez por un prudente silencio al elevarse el tono del enfrentamiento. Por ahora, nadie en el Ayuntamiento de San Fernando parece pensar en abrir las puertas del Museo Camarón –que ha costado más de cuatro millones de euros– en plena pandemia, aunque resulta evidente que no podrá inaugurarse sin antes solventar esta cuestión, bien sea a través de un acuerdo con la familia –que ya se ha intentado, según las declaraciones realizadas por los herederos– o bien a través de la vía judicial, que eso sí que podría demorar la apertura de este nuevo equipamiento. La familia, en el comunicado que lanzó ayer, rechazó que le moviera "el interés pecuniario" al hablar de la colección del cantaor, de sus premios y objetos personales que custodia el Ayuntamiento y que forman parte del contenido del Museo. "Originales de inmenso valor" –precisa– por los que algunos coleccionistas le han ofrecido ingentes cantidades de dinero. "Es injusto que la familia a día de hoy siga sin recibir, ya no solo el reconocimiento que les corresponden por el legado de tan insigne artista, sino que se le niegue a vivir con dignidad de lo que Camarón le dejó a sus niños mientras que otros se lucran económica y políticamente de ello", afirmó al referirse al conflicto que mantiene con el Ayuntamiento isleño.