La Cámara de Comercio pone en marcha en San Fernando un curso de formación de cocina y restauración para jóvenes

La Cámara de Comercio de Cádiz pone en marcha una nueva acción formativa del Programa Talento Joven: Cocina y restauración básica, que se impartirá en San Fernando con inicio previsto el 2 de febrero de 2026 y en horario de mañana.

La acción formativa dispone de 15 plazas y está dirigida a jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil dentro del Programa Talento Joven, financiado por el Fondo Social Europeo, por lo que es completamente gratuita. La inscripción se atenderá por orden de llegada entre las personas solicitantes que cumplan los requisitos en el momento de inicio de la formación, y para ampliar información o formalizar el interés puede contactarse a través del correo electrónico talentojoven@camaracadiz.com.

La iniciativa busca mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años en un ámbito, la hostelería, que se mantiene entre las actividades económicas con mayor volumen de contratación en la provincia de Cádiz, según el Informe del Mercado de Trabajo de Cádiz del SEPE.

Certificados de profesionalidad

El itinerario formativo tiene una duración total de 180 horas y se estructura en 60 horas de formación troncal y 120 horas de formación específica en cocina y restauración básica, con contenidos orientados a la práctica profesional del día a día en cocina.

Cabe destacar que el programa lectivo contempla módulos y contenidos formativos que, una vez superadas las pruebas y objetivos del curso, pueden resultar útiles para acreditar formación de cara a la obtención de un Certificado de Profesionalidad a través de convocatorias autonómicas o estatales, además de un diploma acreditativo de aprovechamiento.

La Cámara de Cádiz refuerza así, desde el inicio de 2026, su programación anual de acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad juvenil y la cualificación vinculada a las necesidades reales del tejido empresarial.

Ya en 2025, el programa Talento Joven desarrolló itinerarios presenciales de 180 horas en el que participaron más de 70 jóvenes impartidos en varias localidades de la provincia con contenidos vinculados a la empleabilidad y a perfiles de atención y servicios, entre otros.