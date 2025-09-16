Ni una caca de perro en las calles de San Fernando: el Ayuntamiento lanza una campaña para concienciar a la ciudadanía

Una de las imagenes de esta simpática campaña, con un bodeguero recogiendo sus residuos con la calle San Rafael de fondo.

El Ayuntamiento de San Fernando reafirma su compromiso con el bienestar animal y la convivencia ciudadana a través de la puesta en marcha de una campaña de concienciación dirigida a la ciudadanía, centrada en la recogida de las deposiciones de las mascotas en los espacios públicos de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se entiende que las mascotas son seres sintientes, reconocidos cada vez más como parte de las familias y de la sociedad en su conjunto. Bajo esta premisa, la iniciativa no busca culpabilizar a los animales ni proyectar una imagen negativa de ellos, sino reforzar la idea de responsabilidad compartida entre las personas que conviven con ellos y la comunidad.

Para la concejala de Bienestar Animal, María José Foncubierta, las mascotas forman parte de “nuestras vidas, nos acompañan y nos enriquecen como sociedad”. “Su bienestar también implica que tengan lugares adecuados para hacer sus necesidades, y que exista una respuesta responsable por parte de sus dueños y dueñas para mantener limpios los espacios comunes”, ha destacado.

La campaña de concienciación que se va a poner en marcha tiene un carácter claramente educativo y de sensibilización. Más allá de las sanciones económicas que contempla la normativa municipal, el objetivo es invitar a la reflexión y a la empatía. Para ello, la imagen protagonista muestra a los animales con un gesto humanizado, transmitiendo el mensaje de que, si ellos pudieran recoger sus deposiciones, lo harían. Por ello, corresponde a sus familias, cuidadores o convivientes hacerlo en su lugar y mantener así las calles y plazas más limpias.

De este modo, se pretende humanizar la relación con las mascotas y reforzar la idea de cuidado, respeto y corresponsabilidad, situando al animal no como un problema, sino como un miembro más de la sociedad que requiere una atención específica.

Otro diseño de esta iniciativa de concienciación. / Ayuntamiento de San Fernando

Responsabilidad compartida

La campaña cuenta con la colaboración de las entidades vecinales de San Fernando, que se han mostrado muy conscientes de la importancia de seguir avanzando en la concienciación ciudadana. Gracias a este esfuerzo conjunto, cada vez son más las personas que cumplen con la normativa utilizando bolsas y líquidos limpiadores, pero es necesario mantener y reforzar este hábito cívico para que el número de ciudadanos responsables continúe creciendo.

La campaña tendrá una amplia difusión a través de medios de comunicación, redes sociales y soportes físicos en la ciudad, asegurando así que el mensaje llegue a todos los rincones de San Fernando. Con esta acción, el Ayuntamiento da un paso más en su objetivo de fomentar la convivencia respetuosa y el cuidado del espacio público, consolidando a San Fernando como una ciudad comprometida tanto con el bienestar animal como con la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.