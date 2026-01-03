La cabalgata del Heraldo en San Fernando, a la espera de que la lluvia dé tregua para salir este domingo: horario y recorrido

El Heraldo de los Reyes Magos, el año pasado, recogiendo las cartas de los niños en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando y la Asociación de Reyes Magos de la localidad encaran este domingo la cabalgata y los actos del Heraldo pendientes de la evolución del tiempo.

Ante la mejoría de los pronósticos meteorológicos que se manejan para la jornada a la tarde, se ha optado por esperar hasta el mismo domingo para tomar una decisión con respecto a la posible suspensión del recorrido del Cartero de los Reyes Magos por las calles de la localidad. Concretamente, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de precipitaciones prácticamente desaparece a partir de las 19.00 horas.

Desde el Ayuntamiento isleño, no obstante, se ha explicado que se contemplan todas las opciones posibles para esta jornada. La lluvia y el viento, no obstante, dificultan también las tareas de montaje del escenario en la plaza del Rey que se instalará para recibir tanto al Heraldo como, ya mañana, a los Reyes Magos.

Así que por el momento se mantiene la agenda prevista inicialmente, como ha confirmado en un comunicado. La cabalgata del Heraldo, de esta forma, tiene previsto salir a las 18.30 horas de la calle Cardenal Spínola para realizar el siguiente recorrido: Colón, avenida Reyes Católicos (tramo sin música), Arenal, Faustino Ruiz, Real y llegada a la plaza del Rey, donde el emisario real pedirá la venia para que el lunes hagan su entrada en la ciudad Sus Majestades de Oriente.

La agenda de la mañana de este domingo –en la que el Heraldo habitualmente recoge las cartas de los más pequeños en la plaza del Rey desde las 11.00 horas– sí se ha trasladado al interior del Ayuntamiento amenazada por el paso de la borrasca Francis, que mantiene activado el aviso amarillo por lluvias en la localidad hasta las 17.00 horas. En torno a mediodía –y, en general, durante toda la mañana– se prevén lluvias débiles aunque con tormentas.

El Heraldo Real recoge las cartas de los niños de San Fernando.

A las 10.30 horas está previsto que la alcaldesa reciba al Cartero de Sus Majestades en en el Consistorio.

A partir de las 11:00 horas, empezará a recibir a los niños en la Estancia de los Reyes Magos, instalada en el mismo edificio, donde podrán entregar personalmente sus cartas y vivir un momento lleno de ilusión.

En relación a la Cabalgata del Heraldo, dependiendo de las circunstancias meteorológicas -que a priori parecen que mejoran- se tomará la decisión definitiva al mediodía. Si finalmente se suspendiera, algo que se comunicará por los canales oficiales, la estancia permanecerá abierta también de 17.00 a 20.00 horas.