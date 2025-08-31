La cantante cordobesa brindó un concierto memorable con el que el festival isleño Bahía Sound se despidió de agosto. La programación, no obstante, continuará hasta mediados de septiembre.
1/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
2/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
3/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
4/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
5/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
6/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
7/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
8/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
9/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
10/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
11/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
12/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
13/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
14/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
15/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
16/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
17/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
18/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
19/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
20/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
21/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
22/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
23/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
24/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
25/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
26/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
27/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
28/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
29/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
30/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
31/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
32/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
33/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
34/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
35/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
36/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
37/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
38/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
39/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
40/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
41/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
42/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
43/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
44/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
45/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
46/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa
47/47
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
/
Germán Mesa