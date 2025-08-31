Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando
Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando / Germán Mesa

Búscate en las imágenes del concierto de India Martínez en San Fernando

La noche en la que San Fernando cantó con India Martínez

Germán Mesa

San Fernando, 31 de agosto 2025 - 11:06

La cantante cordobesa brindó un concierto memorable con el que el festival isleño Bahía Sound se despidió de agosto. La programación, no obstante, continuará hasta mediados de septiembre.

