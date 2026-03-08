Brillante intervención del equipo de debate de tercero del Liceo en el torneo LANDE celebrado en Úbeda

El equipo de debate de 3º de ESO del Liceo de San Fernando participó este fin de semana en el II Torneo Safa LANDE (Liga Andaluza de Debate Escolar), de la que son los actuales campeones, donde brindaron una brillante intervención en torno a una cuestión nada fácil: ¿Es la especialización temprana positiva para los jóvenes?

El equipo formado por María Luisa Nieto, Paula Alonso, Valeria Martín, Carla Foncubierta y Sara Natera realizó un torneo casi perfecto y a través de intervenciones llenas de argumentos, refutaciones, agilidad, estructura, que se vieron acompañadas de una oratoria poco vista en alumnos tan jóvenes -era su segundo torneo y competían con compañeros que iban desde 3º de ESO hasta 2º de Bachillerato- sorprendieron y encandilaron a todos los asistentes y, en especial, al jurado, que tras cinco rondas clasificatorias, les aupó al primer puesto en esta fase.

Lograron también ser el equipo con mayor valoración de puntos obtenidos a través de los diferentes ítems que se juzgan en cada enfrentamiento. Sin lugar a dudas, a partir de ese momento eran las indiscutibles favoritas. El centro isleño consiguió así una vez más llegar a lo más alto de la clasificación, con un grupo además que acaba de empezar, lo que viene a demostrar que la cantera del Liceo viene pisando fuerte y que hay relevo para los que este año ya se marchan. Y

Tras las fases eliminatorias, el equipo rozó las semifinales, si bien sorprendió que no llegaran a lo más alto y así lo manifestaron los allí presentes, porque sus intervenciones fueron a más, como ño demuestran los premios individuales que alcanzaron, ya que fue el colegio que colocó a más miembros en el equipo ideal.

Valería Martín obtuvo el premio a Mejor Refutadora 1, Carla Foncubierta se llevó el galardón de Mejor Refutadora 2 y Sara Natera logró el premio a Mejor Conclusora. A ellas se suman en el papel de introductoras, María Luisa y Paula, que comparten rol y que ponen la primera piedra para que la edificación de la línea argumental sea una realidad, haciéndolo desde introducciones claras y perfectas.

El centro está ya preparando otros torneos LANDE y la Final del Senado de Cánovas en Madrid. Hay otras citas, como Granada, Madrid, Zaragoza o Alicante, a las que se también son invitados directamente, pero -señalan los organizadores- "bien por una cuestión económica o por imposibilidad de fechas deben rechazar".