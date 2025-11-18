El BOP da trámite a la descatalogación del colegio San Ignacio como paso previo a su demolición en San Fernando

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha dado trámite esta semana a la descatalogación del edificio principal del colegio San Ignacio, lo que da luz verde para proceder a su demolición.

La resolución se publica tras la aprobación definitiva de dicha descatalogación por parte del Pleno -en el pasado mes de septiembre- a raíz de la declaración legal de ruina del citado edificio aprobada por el área de Desarrollo Urbano.

En dicho dictamen se asegura que "las obras de reparación necesarias para devolver la situación de estabilidad, seguridad y consolidación estructural superan el 50% del coste de ejecución material de un edificio de nueva planta de similares características al existente".

De hecho, sostiene el informe elaborado por los técnicos municipales, rehabilitar el edificio supondría un coste de 1.338.355,17 euros mientras que afrontar de nuevo su construcción se calcula que ascendería a 1.410.185,70 euros.

El trámite de descatalogacion se acomete por parte del Ayuntamiento de San Fernando al figurar el colegio San Ignacio entre los edificios protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, el inmueble no se encuentra inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y se emplaza además fuera del casco histórico del municipio, por lo que la Junta de Andalucía descartaba meses atrás iniciar por su parte un proceso de descatalogación "ya que el inmueble no se encuentra catalogado en el único catálogo gestionado por esta Consejería". Su inclusión en la Guía Digital de Andalucía -apostillaba- "es únicamente con carácter informativo y no surte ningún efecto jurídico".

Eso sí, aclaraba, la revisión o modificación de los planes y programas urbanísticos debe contar con el informe sectorial de la Delegación Territorial de Cultura "en el marco del procedimiento que, en todo caso, se debe iniciar desde el propio municipio al estar el inmueble inscrito en el Catálogo de Elementos Protegidos del Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando, aprobado definitivamente el 22 de septiembre de 2011".

El mencionado catálogo del PGOU, al colegio San Ignacio le asigna al edificio el Nivel 3 de protección tipológica, edificios de interés arquitectónico, tipológico, industrial, etnológico y obras de ingeniería, incluyéndolo igualmente en la Categoría A, de edificios singulares.

La descatalogación se fundamenta "en la ruina tanto urbanística como técnica en la que se encuentra el edificio, ambas situaciones avaladas por los informes".

De hecho, en el informe clave que justifica la demolición se afirma que "puede considerarse al edificio en una situación similar a la ruina técnica, no solo por su dificultad de rehabilitación, sino porque en cualquier momento podrían producirse nuevas fisuras, grietas y desprendimientos" dado que "toda la armadura está dentro de hormigón carbnatado". "La oxidación de la armadura, habrá avanzado en mayor o menor grado, y por tanto, todo el hormigón está tensionado. Cuándo se va a fisurar, dónde o qué alcance tenga el estallido, son cuestiones de difícil o imposible previsión", se advierte.

La descatalogación publicada en el BOP supone la eliminación de las referencias al colegio San Ignacio que figuran en el catálogo de elementos protegidos del PGOU.